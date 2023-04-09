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Новости На ежегодном конкурсе Wood Design & Building Awards в Канаде выбрали победителей

На ежегодном конкурсе Wood Design & Building Awards в Канаде выбрали победителей

Виктория Христова Апр 9, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи На ежегодном конкурсе Wood Design & Building Awards в Канаде выбрали победителей отключены 29 Просмотров

Канадский совет по древесине объявил победителей 39-й ежегодной программы Wood Design & Building Awards.

Канадский совет по древесине объявил победителей 39-й ежегодной программы Wood Design & Building Awards.

Конкурс отмечает выдающийся вклад архитекторов по всему миру, которые преуспели в дизайне и строительстве из дерева. В этом году программа привлекла рекордную 181 номинацию из 25 разных стран, и 24 проекта были выбраны в качестве победителей.

В этом году членами жюри премии были Брайан Корт, партнер Miller Hull Partnership; Сьюзан Фитцджеральд, директор по дизайну в FBM; и Стефан Ланжевен, директор STGM.

Члены жюри согласились, что проекты-победители демонстрируют умелое применение дерева — от теплого акустического оформления концертного зала до преобразования старого промышленного здания в красивое многофункциональное пространство.

Награды в области деревянного дизайна и строительства и журнал Wood Design & Building вручаются Канадским советом по древесине. Победителями премии стали: Общественный центр Churchill Meadows и спортивный парк Mattamy, Миссиссога, Онтарио, MJMA Architecture & Design.

 

 

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