Завтра – Вербное воскресенье у православных. Добро пожаловать в Монреальские храмы!

Вербное воскресенье посвящено входу Иисуса Христа в Иерусалим за несколько дней до смерти. Ежегодно в этот день верующие приходят встречать Христа в храмы с ветвями деревьев.

Вербное воскресенье посвящено входу Иисуса Христа в Иерусалим за несколько дней до смерти. Ежегодно в этот день верующие приходят встречать Христа в храмы с ветвями деревьев. У нас – это верба, которая является символом присущего этому времени года духовного возрождения. В чем заключается праздник Вербное воскресенье? Этот праздник посвящен въезду Иисуса Христа в Иерусалим после воскрешения Лазаря накануне иудейской Пасхи.

День символизирует появление надежды людей на искупление греха, укрепление веры. Для христиан он наполнен идеей милосердия и человеколюбия. Вербное воскресенье предшествует Страстной неделе, когда вспоминаются последние дни земной жизни Иисуса. Христиане воспринимают этот день как возможность духовно подготовиться к самым тяжелым дням накануне смерти и воскресения Христа.

События, описанные в Евангелиях, в первые годы христианства в Римской империи отмечали как Пальмовое воскресенье. По мере распространения религии на других землях пальму заменили деревьями, которые там росли. Освященную в церкви вербу следует хранить до следующего года, после чего заменить на новые ветки, а старые сжечь.

Вербное воскресенье — богатый по смыслу праздник, предшествующий Светлому Христову Воскресению. Это еще и красивое весеннее торжество, связанное с оживлением природы.

Очень важно в этот день побывать на богослужении, причаститься Святых Христовых Таин – нужно пережить это событие в своем сердце. А вот собраться семьей за скромным столом вполне возможно, однако не забываем об ограничениях Великого поста – нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты. Зато в праздничное воскресенье разрешены рыбные блюда, каши на растительном масле и немного вина.

Приглашаем всех верующих посетить православные храмы города и принести домой вместе с веточкой вербы хорошее настроение и силу на Страстную Неделю, после которой мы все радостно отметим Пасху – Воскресение Господне!