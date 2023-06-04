Польша выступила за поставки критически важных минералов из Канады в ЕС

Премьер Польши: Канаде следует поставлять критически важные минералы в ЕС вместо Китая

Польша хочет, чтобы Канада поставляла в ЕС больше критически важных минералов вместо Китая, заявил премьер республики Матеуш Моравецкий на пресс-конференции во время визита в Оттаву.

По его словам, с канадским премьером Джастином Трюдо они обсудили вопрос поставок в ЕС критически важных минералов.

“У Канады много этих минералов. Я намерен поднять этот вопрос на следующем саммите ЕС”, — указал он. Как добавил Моравецкий, эта тема в ЕС “часто обсуждается в контексте Китая”. “Важно посмотреть на эту тему с точки зрения трансатлантических взаимоотношений”, — сказал он.

ЕС в настоящее время ведет переговоры с США по критически важным минералам, стороны интересуются, прежде всего, налаживанием устойчивых и надежных цепочек поставок таких ресурсов для производства аккумуляторных батарей и продуктов высокотехнологичных производств, включая экологически чистую энергетику.

Еврокомиссия ранее предложила странам ЕС стратегию по обеспечению союза критически важными видами сырья, необходимого для широкого круга стратегических секторов, включая климатически нейтральную промышленность, цифровую промышленность, аэрокосмическую и оборонную отрасли. В ЕК также предложили идею создания глобального Союза по критически важному сырью, который должен объединить все заинтересованные стороны из числа производителей и потребителей материалов для батарей и зеленых технологий (литий, кобальт, никель, марганец, природный графит), чтобы укрепить глобальные цепочки поставок такого сырья.

Как заявлял еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, только инвестиции в ЕС в этой сфере к 2030 году могут составить более 20 миллиардов евро.