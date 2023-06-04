Важное сообщение для любителей лесных прогулок, охоты, рыбалки… с воскресного утра закрыт доступ в большую часть квебекских лесов

Из-за высочайшего уровня пожароопасности в Квебеке закрыт доступ в леса для всех отдыхающих. Запрет будет действовать до отдельного распоряжения об отмене.

С 8 утра воскресенья 4 июня, на неопределённое время в Квебеке запрещён доступ туристов в леса, расположенные к северу от города Квебек. Запрет касается как лесных массивов, так и территории Национальных парков. Запрет вызван высоким риском возникновения новых лесных пожаров, в то время как в северной части провинции бушуют десятки пожаров, которые привели к нарушению движения по дорогам, к перебоям с поставками электроэнергии на юг и которые вызвали эвакуацию жителей из ряда муниципалитетов, включая город Sept-Îles.

Министерство природных ресурсов и лесного хозяйства Квебека сделало объявление о предполагающемся запрете в субботу вечером, но одновременно было выказано предупреждение о том, что мера запрета доступа в леса на большую часть территории Квебека может быть отложена или отменена, если обстановка изменится в лучшую сторону. Но положение лишь осложняется, и запрет вступил в силу в воскресенье, в 8 часов утра. Десятки туристических центров, находящихся в ведении SEPAQ (организация, управляющая лесными массивами и национальными парками) закрыты. Посетителям, которые в них расположились, предписано выехать. Бронь на места в кемпингах и лесных постоялых домах отменена.

Ограничительные меры должны также помочь спасателям из Общества защиты лесов от пожаров (SOPFEU) бороться с возникающими очагами огня и, разумеется, лучше контролировать пожароопасные регионы.

Так называемый “индекс воспламеняемости” остается в Квебеке экстремально высоким. Отдельные районы запретительные меры не затронули, но если вы собираетесь в поездку на природу, настоятельно рекомендуется проверить, не закрыт ли доступ в такой-то лес.