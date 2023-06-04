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Кусочек лорентийского леса в Биодоме Монреаля. Фото Меган Хорхенсен.

Из-за пожароопасности закрывается доступ в леса

Megan Jorgensen Июн 4, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Отдых, Природа, погода, экология, Происшествия, Путешествия, туризм Оставить комментарий 106 Просмотров

Важное сообщение для любителей лесных прогулок, охоты, рыбалки… с воскресного утра закрыт доступ в большую часть квебекских лесов

Из-за высочайшего уровня пожароопасности в Квебеке закрыт доступ в леса для всех отдыхающих. Запрет будет действовать до отдельного распоряжения об отмене.

С 8 утра воскресенья 4 июня, на неопределённое время в Квебеке запрещён доступ туристов в леса, расположенные к северу от города Квебек. Запрет касается как лесных массивов, так и территории Национальных парков. Запрет вызван высоким риском возникновения новых лесных пожаров, в то время как в северной части провинции бушуют десятки пожаров, которые привели к нарушению движения по дорогам, к перебоям с поставками электроэнергии на юг и которые вызвали эвакуацию жителей из ряда муниципалитетов, включая город Sept-Îles.

Министерство природных ресурсов и лесного хозяйства Квебека сделало объявление о предполагающемся запрете в субботу вечером, но одновременно было выказано предупреждение о том, что мера запрета доступа в леса на большую часть территории Квебека может быть отложена или отменена, если обстановка изменится в лучшую сторону. Но положение лишь осложняется, и запрет вступил в силу в воскресенье, в 8 часов утра. Десятки туристических центров, находящихся в ведении SEPAQ (организация, управляющая лесными массивами и национальными парками) закрыты. Посетителям, которые в них расположились, предписано выехать. Бронь на места в кемпингах и лесных постоялых домах отменена.

Ограничительные меры должны также помочь спасателям из Общества защиты лесов от пожаров (SOPFEU) бороться с возникающими очагами огня и, разумеется, лучше контролировать пожароопасные регионы.

Так называемый “индекс воспламеняемости” остается в Квебеке экстремально высоким. Отдельные районы запретительные меры не затронули, но если вы собираетесь в поездку на природу, настоятельно рекомендуется проверить, не закрыт ли доступ в такой-то лес.

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