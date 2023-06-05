Кубок Мемориал – наш! Команда Remparts разбила наголову противника и завоевала кубок!

4 июня команада юниоров Remparts из города Квебек выиграла в финале со счётом 5:0 у команды Seattle Thunderbirds. Так держать и можем повторить!

В воскресенье вечером подопечные Патрика Роя убедительно обыграли чемпионов Запада «Сиэтл Тандербердс» со счетом 5:0 и поднялись на вершину канадской молодежной хоккейной иерархии. Это первый национальный титул для «красных дьяволов» (так по-семейному мило и ласково называют команду квебекцы) с момента предыдущей победы, аж в 2006 году. Первую шайбу забросил игрок из Челябинска, восходящая звезда канадского хоккея, защитник Всеволод Комаров, задав настрой на победу. И квебекцы не подкачали, одержав убедительную победу.

Кубок Memorial (Coupe Memorial) – это национальный чемпионат Канадской хоккейной лиги, состоящей из трех крупных юниорских хоккейных лиг, играющих в Канаде и частично в США. Турнир проходит по круговой системе с участием четырёх команд. В нём участвуют чемпионы Онтарийской Хоккейной Лиги (OHL), Квебекской Мажорной Юниорской Хоккейной Лиги (QMJHL) и Западной Хоккейной Лиги (WHL), а также четвертая команда из города, в котором проходит турнил. Ежегодно место проведения меняется. В командах участвуют игроки возраста от 16 до 20 лет.

Кубок Memorial был учрежден капитаном Джеймсом Т. Сазерлендом в честь солдат, павших во время Первой мировой войны. С 2010 года приз посвящается памяти всех солдат, которые погибли за Канаду во всех конфликтах. Кубок изначально назывался Кубок OHA Memorial и был создан Онтарийской хоккейной ассоциацией (OHA) в 1919 году для розыгрыша между командами юниоров.

В розыгрыше финала Кубка Memorial 2023 года участвовала команда из Сиэтла (Thunderbirds – членs Западной Хоккейной Лиги (WHL), одной из трех лиг, входящих в состав Канадской хоккейной лиги). WHL включает в себя 22 команды из Канады и США, которые разделены на две конференции: Восточную и Западную. Команды из США играют в Западной конференции. Thunderbirds были основаны в 1977 году и с тех пор выиграли чемпионат WHL три раза: в 1997, 2017 и 2023 годах. В этом году они также добрались до финала Кубка Memorial, где b проиграли Ремпартс из Квебека со счетом 0-5.

Игры за Кубок Мемориал примечательны и тем, что “взрослые дяди” с большим вниманием следят за турниром, отмечая перспективных игроков, которые затем будут приглашены во “взрослые” команды.

Редакция WeMontreal поздравляет победителей от себя и от имени всех наших читателей (мы не сомневаемся в том, что вы, дорогие читатели, присоединяетесь к поздравлениям.