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Свекольный квас. Фото из интернета.

Рецепты холодных летних напитков

Megan Jorgensen Июн 4, 2023 Дети, семья, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Отдых, Полезные продукты, Сам себе ресторан Оставить комментарий 44 Просмотров

Пять рецептов вкусных, но малоизвестных широкой публике холодных напитков

Рецепты прекрасных освежающих напитков: Шербет из ревеня с имбирем, кофе-гляссе с апельсинами, мацун, летний кофе, свекольный квас.

Лето есть лето. Пляж, заманчивые джунгли, круизы… И холодные напитки, конечно. Посему представляем вашему вниманию несколько малоизвестных рецептов холодных напитков.

Шербет из ревеня с имбирем

“Когда на улице жарко – хочется пить” (В.И.Ленин, “Как должны повести себя большевики летом 1907 года”, ПСС, том 12, стр.124)

С вождём не согласиться нельзя. Посему, последуем великому учению и начнем готовить холодный шербет.

  1. Сначала возьмём металлическую кастрюльку и поставим её в морозильник. Пусть охладится до морозного звона. Можно взять стеклянную миску.
  2. Теперь берём 5 стеблей ревеня и режем на кусочки, каждый сантиметра по два.
  3. В отдельную кастрюльку закладываем три четверти чашки сахара, туда же выливаем две столовые ложки лимонного сока, разбавляем водой, которой должно быть примерно две трети чашки.
  4. Ставим смесь на слабый огонь и помешиваем до тех пор, пока весь сахар не растает, а смесь не превратится в патоку. Тут добавляаем ревень.
  5. Огонь убавляем до самого минимума, накрываем кастрюльку крышкой и тушим минут десять. В принципе, пока ревень не размякнет.
  6. Теперь добавляем имбирь и держим на огне ещё минуты две.
  7. Снимаем с огня, добавляем немного кленового сиропа (если есть в наличии и если хотите маслянистости во вкусе и во внешнем виде – но это необязательно, хотя красивости прибавляет). Пусть остывает. А когда остынет – то в холодильник, часа на два.
  8. Затем достаем, размешиваем и заполняем холодные мисочки из морозильника. После чего вновь ставим в холодильник на часок.

Подавая на стол, достаньте из холодильника минут за 15 до подачи, чтобы немного подтаяло. Вкусно до безобразия. Жажду удалает.

Напомним пропорции:

  1. Ревень – пять стеблей
  2. Сахар – три четверти чашки
  3. Лимонный сок – две столовых ложки
  4. Имбирь – столовая ложка
  5. Кленовый сироп – столовая ложка (по настроению)

Кофе глясе с апельсинами

Рецепт с самого Кипра, где готовят самый лучший кофе глясе (это такой холодный кофе, иногда пишут с двумя буквами с, гляссе. Кофе гляссе, ну, коль нравится, пишите с двумя, мы ж, разве, против?)

Кипр славится апельсинами, их там столько, что девать некуда. И вот придумали киприоты замечательный напиток – кофе гляссе апельсиновый. Теперь на Кипре любой иностранец, как в кафе зайдет, так сразу – а ну, подавай кофе гляссе!

Так, мы тут не болтуны, поэтому вот рецептик:

(На две чашки обычного кофе – сваренного в любой кофеварке любым способом – 500 мл).

  • Две чашки молока – 500 мл
  • 80 граммов обычного сахара (треть чашки)
  • Пять ложек апельсинового свежего кофе
  • Ложка свежего лимонного сока
  • Чайная ложка апельсиновой тертой корки

Готовим кофе так, как подают всюду на Кипре :

  1. Все ингредиенты смешиваем в большой миске и ставим в морозильник на 5 часов.
  2. Каждые полчаса вынимаем, пропускаем через миксер и вновь в морозильник.
  3. Достав из морозильника, заливаем ложкой апельсиновой настойки и добавляем кусочков пять только что резаного свежего апельсина.
  4. Подаём в больших бокалах, посыпав опять же апельсиновой цедрой.

Готовим мацун

Мацун – молочнокислый продукт, получаемые из молока путем брожения. Разных видов молочнокислых продуктов множество. Ещё в древней Турции знали кефир, а в древнем Риме готовили йогурты. Продукты различаются разной закваской, ароматическими и вкусовыми добавками, поэтому их консистенция и вкус тоже отличаются.

Мацун, это продукт, родившийся и выросший на Кавказе (спорить о родине можно долго и нудно, так что давайте оставим эту опасную тему). Он довольно густой, отличается легкой кислинкой, довольно густой.

Мацун едят ложкой. Часто в сцеженном виде – он тогда часто называется “Камац-мацун”. Мацун добавляют в салаты, в супы, в выпечку, в напитки, соусы. Кстати, чесночный соус из мацуна схтор-мацун очень популярен в армянской кухне.

Чтобы получить литр мацуна необходимо взять  литр жирного молока (чем жирнее, тем лучше) и граммов 150 густой сметаны.

Готовим мацун:

  • Сметану заранее достаём из холодильника, чтобы нагрелась до комнатной температуры
  • Доводим молоко до кипения и тут же переливаем в литровую банку, но не до верху, а оставим место для закваски
  • Даём молоку остыть до состояния теплоты,  градусов до 40, не меньше
  • Добавляем сметану и тщательно размешиваем
  • Накрываем плотно (лучше укутать полотенцем), накрываем теплой шалью или одеялом (шерстяным, чтобы лучше хранило тепло)
  • Ставим банку в теплое место и выдерживаем 12 часов, ни в коем случае не трогая
  • Через 12 часов аккуратно, не встряхивая, банку с мацуном ставим в холодильник на пару суток, чтобы продукт загустел. Чем дольше будет стоять, тем станет гуще и кислее на вкус.
  • Если хотите сделать соус Камац-мацун, но продукт можно еще загустить – это делается просто  – кладёте мацун в марлю, немного сжимаете и даёте стечь по капле. Кстати, стекающая жидкость – это сыворотка, её можно хранить в морозилке и добавлять в тесто.

Если в камац-мацун добавить давленный чеснок, то получится армянский чесночный соус схтор-мацун. В него можно добавить укроп или другую зелень. Это отличный соус для заправки салатов, для фасоли, кабачкам, пельменям (бораки), макаронам и так далее. В других странах региона соус тоже есть, называется по-разному, в зависимости от страны.

Свекольный квас по-латышски

Что может быть лучше, чем тягучее потягивание прохладного свекольного кваса свежим летним вечерком, под размышление о многочисленных реальностях, в которых живёт каждый из нас – и влюбленные, и забывшие о том, что такое светлое, чистое, сияюще алмазными гранками чувство. Да, так мы о квасе свекольном:

  1. Тщательно моем килограмм свеклы, чистим её, нарезаем плоскими кружочками.
  2. Укладываем в большую посудину, добавляем 100 граммом сахара-песка и щепотку соли.
  3. Заливаем свёклу тремя литрами теплой кипяченой воды и накрываем крышкой.
  4. Оставляем на подоконнике в комнате. Пусть напиток бродит при комнатной температуре в течение недели. А затем можно пить!

Деталь: По мере опустошения посуды, в свекольный квас можно заливать кипяченую воду до тех пор, пока будет вкусно, а не останется вкус кипяченой воды.

Квас этот полезен для очищения организма от вредных элементов. А следовательно, помогает в размышлениях о смысле жизни.

Летний кофе

Холодный кофе. Утоляет жажду изумительно. И бодрит. Прост в изготовлении, но есть махонький секрет.

Сначала надо сварить крепкий черный кофе, подсластить сахаром по вкусу (мне не по душе, когда с сахаром перебарщивают), тут же добавить ледяных кубиков по объему примерно столько, сколько кофе.Кофе быстро остынет. Но вот тут-то и добавляем ложку столовую вишневого ликера на чашку кофе.

Этот ликер уберет напрочь горечь и придаст свежесть. Некоторые любят даже пополам вишневый ликер с холодным кофе, но и пяти капель хватит, чтобы напиток вышел очаровательно мягким и в то же время сохранял качества кофе.

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