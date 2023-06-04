Пять рецептов вкусных, но малоизвестных широкой публике холодных напитков

Рецепты прекрасных освежающих напитков: Шербет из ревеня с имбирем, кофе-гляссе с апельсинами, мацун, летний кофе, свекольный квас.

Лето есть лето. Пляж, заманчивые джунгли, круизы… И холодные напитки, конечно. Посему представляем вашему вниманию несколько малоизвестных рецептов холодных напитков.

Шербет из ревеня с имбирем

“Когда на улице жарко – хочется пить” (В.И.Ленин, “Как должны повести себя большевики летом 1907 года”, ПСС, том 12, стр.124)

С вождём не согласиться нельзя. Посему, последуем великому учению и начнем готовить холодный шербет.

Сначала возьмём металлическую кастрюльку и поставим её в морозильник. Пусть охладится до морозного звона. Можно взять стеклянную миску. Теперь берём 5 стеблей ревеня и режем на кусочки, каждый сантиметра по два. В отдельную кастрюльку закладываем три четверти чашки сахара, туда же выливаем две столовые ложки лимонного сока, разбавляем водой, которой должно быть примерно две трети чашки. Ставим смесь на слабый огонь и помешиваем до тех пор, пока весь сахар не растает, а смесь не превратится в патоку. Тут добавляаем ревень. Огонь убавляем до самого минимума, накрываем кастрюльку крышкой и тушим минут десять. В принципе, пока ревень не размякнет. Теперь добавляем имбирь и держим на огне ещё минуты две. Снимаем с огня, добавляем немного кленового сиропа (если есть в наличии и если хотите маслянистости во вкусе и во внешнем виде – но это необязательно, хотя красивости прибавляет). Пусть остывает. А когда остынет – то в холодильник, часа на два. Затем достаем, размешиваем и заполняем холодные мисочки из морозильника. После чего вновь ставим в холодильник на часок.

Подавая на стол, достаньте из холодильника минут за 15 до подачи, чтобы немного подтаяло. Вкусно до безобразия. Жажду удалает.

Напомним пропорции:

Ревень – пять стеблей Сахар – три четверти чашки Лимонный сок – две столовых ложки Имбирь – столовая ложка Кленовый сироп – столовая ложка (по настроению)

Кофе глясе с апельсинами

Рецепт с самого Кипра, где готовят самый лучший кофе глясе (это такой холодный кофе, иногда пишут с двумя буквами с, гляссе. Кофе гляссе, ну, коль нравится, пишите с двумя, мы ж, разве, против?)

Кипр славится апельсинами, их там столько, что девать некуда. И вот придумали киприоты замечательный напиток – кофе гляссе апельсиновый. Теперь на Кипре любой иностранец, как в кафе зайдет, так сразу – а ну, подавай кофе гляссе!

Так, мы тут не болтуны, поэтому вот рецептик:

(На две чашки обычного кофе – сваренного в любой кофеварке любым способом – 500 мл).

Две чашки молока – 500 мл

80 граммов обычного сахара (треть чашки)

Пять ложек апельсинового свежего кофе

Ложка свежего лимонного сока

Чайная ложка апельсиновой тертой корки

Готовим кофе так, как подают всюду на Кипре :

Все ингредиенты смешиваем в большой миске и ставим в морозильник на 5 часов. Каждые полчаса вынимаем, пропускаем через миксер и вновь в морозильник. Достав из морозильника, заливаем ложкой апельсиновой настойки и добавляем кусочков пять только что резаного свежего апельсина. Подаём в больших бокалах, посыпав опять же апельсиновой цедрой.

Готовим мацун

Мацун – молочнокислый продукт, получаемые из молока путем брожения. Разных видов молочнокислых продуктов множество. Ещё в древней Турции знали кефир, а в древнем Риме готовили йогурты. Продукты различаются разной закваской, ароматическими и вкусовыми добавками, поэтому их консистенция и вкус тоже отличаются.

Мацун, это продукт, родившийся и выросший на Кавказе (спорить о родине можно долго и нудно, так что давайте оставим эту опасную тему). Он довольно густой, отличается легкой кислинкой, довольно густой.

Мацун едят ложкой. Часто в сцеженном виде – он тогда часто называется “Камац-мацун”. Мацун добавляют в салаты, в супы, в выпечку, в напитки, соусы. Кстати, чесночный соус из мацуна схтор-мацун очень популярен в армянской кухне.

Чтобы получить литр мацуна необходимо взять литр жирного молока (чем жирнее, тем лучше) и граммов 150 густой сметаны.

Готовим мацун:

Сметану заранее достаём из холодильника, чтобы нагрелась до комнатной температуры

Доводим молоко до кипения и тут же переливаем в литровую банку, но не до верху, а оставим место для закваски

Даём молоку остыть до состояния теплоты, градусов до 40, не меньше

Добавляем сметану и тщательно размешиваем

Накрываем плотно (лучше укутать полотенцем), накрываем теплой шалью или одеялом (шерстяным, чтобы лучше хранило тепло)

Ставим банку в теплое место и выдерживаем 12 часов, ни в коем случае не трогая

Через 12 часов аккуратно, не встряхивая, банку с мацуном ставим в холодильник на пару суток, чтобы продукт загустел. Чем дольше будет стоять, тем станет гуще и кислее на вкус.

Если хотите сделать соус Камац-мацун, но продукт можно еще загустить – это делается просто – кладёте мацун в марлю, немного сжимаете и даёте стечь по капле. Кстати, стекающая жидкость – это сыворотка, её можно хранить в морозилке и добавлять в тесто.

Если в камац-мацун добавить давленный чеснок, то получится армянский чесночный соус схтор-мацун. В него можно добавить укроп или другую зелень. Это отличный соус для заправки салатов, для фасоли, кабачкам, пельменям (бораки), макаронам и так далее. В других странах региона соус тоже есть, называется по-разному, в зависимости от страны.

Свекольный квас по-латышски

Что может быть лучше, чем тягучее потягивание прохладного свекольного кваса свежим летним вечерком, под размышление о многочисленных реальностях, в которых живёт каждый из нас – и влюбленные, и забывшие о том, что такое светлое, чистое, сияюще алмазными гранками чувство. Да, так мы о квасе свекольном:

Тщательно моем килограмм свеклы, чистим её, нарезаем плоскими кружочками. Укладываем в большую посудину, добавляем 100 граммом сахара-песка и щепотку соли. Заливаем свёклу тремя литрами теплой кипяченой воды и накрываем крышкой. Оставляем на подоконнике в комнате. Пусть напиток бродит при комнатной температуре в течение недели. А затем можно пить!

Деталь: По мере опустошения посуды, в свекольный квас можно заливать кипяченую воду до тех пор, пока будет вкусно, а не останется вкус кипяченой воды.

Квас этот полезен для очищения организма от вредных элементов. А следовательно, помогает в размышлениях о смысле жизни.

Летний кофе

Холодный кофе. Утоляет жажду изумительно. И бодрит. Прост в изготовлении, но есть махонький секрет.

Сначала надо сварить крепкий черный кофе, подсластить сахаром по вкусу (мне не по душе, когда с сахаром перебарщивают), тут же добавить ледяных кубиков по объему примерно столько, сколько кофе.Кофе быстро остынет. Но вот тут-то и добавляем ложку столовую вишневого ликера на чашку кофе.

Этот ликер уберет напрочь горечь и придаст свежесть. Некоторые любят даже пополам вишневый ликер с холодным кофе, но и пяти капель хватит, чтобы напиток вышел очаровательно мягким и в то же время сохранял качества кофе.