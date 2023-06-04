Официальная церемония инаугурации Эрдогана состоялась в Анкаре

Официальная церемония инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась в Анкаре

В мероприятии приняли участие официальные лица 78 стран мира, в числе которых более 20 глав государств и правительств, а также представители международных организаций.

В списке гостей — генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Венесуэлы Николас Мадуро, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и многие другие.

Российскую делегацию на инаугурации представлял председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Вскоре произошло несколько кадровых перестановок. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил вице-президента Турции и назначил на этот пост Джевдета Йылмаза.

Главой МИД назначен начальник разведки Хакан Фидан.

Начальник генштаба ВС Турции Яшар Гюлер занял должность главы Минобороны. Бывший вице-премьер Мехмет Шимшек во второй раз стал главой Минфина Турции.