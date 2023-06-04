Диаспора Канады призвала Пашиняна изменить позицию по Нагорному Карабаху

Отмечается, что заявление премьер-министра Пашиняна не только игнорирует волю карабахцев, но и игнорирует их фундаментальные права. Подчеркнута справедливость стремления армян Арцаха к самоопределению.

Позицию о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана премьер-министр Армении Пашинян должен пересмотреть, призвало канадское отделение армянской организации «Ай Дат» (ANCC-Armenian National Committee of Canada) в распространенном 3 июня заявлении.

«Выражаем свое глубокое разочарование и неприятие в связи с недавним заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно признания Республики Арцах (Нагорный Карабах) частью Азербайджана», — говорится в заявлении организации.

Авторы заявления убеждены, что если слова Пашиняна будут реализованы, то будет серьезно подорвано многовековое стремление народа Арцаха к независимости, право на самоопределение и мир. «Народ Арцаха годами противостоял трудностям, стремясь защитить свою культурную самобытность, сохранить наследие и защитить право жить на территории безопасной и процветающей Родины», — подчеркнули они.

Отмечается, что заявление премьер-министра Пашиняна не только игнорирует волю карабахцев, но и игнорирует их фундаментальные права. Подчеркнута справедливость стремления армян Арцаха к самоопределению.

«Мы подтверждаем нашу приверженность защите международно признанных прав народа Арцаха и призываем премьер-министра Пашиняна пересмотреть свою позицию», — говорится в заявлении.