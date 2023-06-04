Недвижимость остается привлекательной для канадцев, несмотря на рост процентных ставок

Несмотря на заметный рост процентных ставок за последний год, канадский рынок недвижимости процветает, особенно в Квебеке.

Несмотря на заметный рост процентных ставок за последний год, канадский рынок недвижимости процветает, особенно в Квебеке.

Это заключение, сделанное брокером по недвижимости в жилом и коммерческом секторах компании Royal LePage. Алин Зафирян в интервью LCN.

«Наше исследование показывает, что люди уверены в себе. Они хотят купить недвижимость. Кроме того, здесь, в Монреале, мы видим, что люди владеют более чем одной собственностью, которую они арендуют и используют в качестве инвестиций»,-объясняет она.

Недавнее исследование, опубликованное Royal LePage, показало, что каждый четвертый канадец рассчитывает инвестировать в недвижимость в течение следующих пяти лет.

«Люди хотят владеть недвижимостью и понимают, что это важный инструмент в их финансовом портфеле», – утверждает г-жа Зафириан.

В последнем также отмечается, что молодые люди, похоже, все чаще выступают за выход на рынок недвижимости.

“Что отличается, так это то, что они будут выступать за инвестиции, даже с временным недостатком в качестве арендаторов, но для будущих инвестиций, от которых они смогут извлечь выгоду в долгосрочной перспективе», – говорит брокер по недвижимости.

Алин Зафирян также утверждает, что рынок недвижимости Монреаля работает особенно хорошо.

Число людей, владеющих более чем тремя объектами недвижимости в мегаполисе Квебек, в два раза выше, чем в других частях страны.

Эта ситуация в основном связана с рынком, который более доступен в Монреале, где средняя цена дома на одну семью превышает 600 000 долларов, что намного ниже средней цены в Торонто (1,4 миллиона долларов) и Ванкувере (1,6 миллиона долларов), объясняет брокер по недвижимости.

Тем не менее, многие потенциальные покупатели по-прежнему обеспокоены и осторожны при выходе на рынок недвижимости.

«Беспокойство вызывает не процентная ставка как таковая. Это процентные ставки, которые все еще относительно низки […] дело в том, что за последний год произошло так много изменений, что неопределенность, особенно для инвестора, – вот что его беспокоит», – говорит г-жа Зафирян.

Людям нужна предсказуемость в отношении направления процентной ставки, утверждает брокер по недвижимости.

«Мы все с нетерпением ждем 12 июня. Следующее объявление от Банка Канады. Это даст нам направление. Остаемся ли мы стабильными или скоро пойдем на спад? ” -задается она вопросом.

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