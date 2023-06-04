США и Канада послали свои военные корабли пройти Тайваньским проливом

Тайваньским проливом прошли военные корабли США и Канады 3 июня, сообщило министерство обороны острова.

Тайваньским проливом прошли военные корабли США и Канады 3 июня, сообщило министерство обороны острова.

Эсминец ВМС США «Чунг-Хун» и фрегат королевского ВМФ Канада «Монреаль» прошли через Тайваньский пролив. Переход осуществлялся с юга на север.

7-1 флот ВМС США заявляет, что таким образом Соединенные Штаты демонстрируют свою приверженность идее свободного и открытого индо-тихоокеанского региона.

Напомним, КНР считает Тайвань своей территорией и всегда жестко реагирует на появление чужих военных кораблей в Тайваньском проливе, отделяющим остров от материкового Китая. Китайские власти рассматривают такие проходы как вмешательство в свои внутренние дела.

Военные корабли США проходят Тайваньским проливом несколько раз в год. На удалении их сопровождают китайские военные корабли.