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Новости США и Канада послали свои военные корабли пройти Тайваньским проливом

США и Канада послали свои военные корабли пройти Тайваньским проливом

Виктория Христова Июн 4, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи США и Канада послали свои военные корабли пройти Тайваньским проливом отключены 17 Просмотров

Тайваньским проливом прошли военные корабли США и Канады 3 июня, сообщило министерство обороны острова.

Тайваньским проливом прошли военные корабли США и Канады 3 июня, сообщило министерство обороны острова.

Эсминец ВМС США «Чунг-Хун» и фрегат королевского ВМФ Канада «Монреаль» прошли через Тайваньский пролив. Переход осуществлялся с юга на север.

7-1 флот ВМС США заявляет, что таким образом Соединенные Штаты демонстрируют свою приверженность идее свободного и открытого индо-тихоокеанского региона.

Напомним, КНР считает Тайвань своей территорией и всегда жестко реагирует на появление чужих военных кораблей в Тайваньском проливе, отделяющим остров от материкового Китая. Китайские власти рассматривают такие проходы как вмешательство в свои внутренние дела.

Военные корабли США проходят Тайваньским проливом несколько раз в год. На удалении их сопровождают китайские военные корабли.

 

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