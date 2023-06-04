Троица Святая, слава тебе! С днем Пресвятой Троицы!

Троица или Зеленые святки – один из двунадесятых церковных праздников, дата которого привязана к празднованию Пасхи

В народе Троицу называют Зеленые святки или Пятидесятница в честь Святого Духа, ведь ее всегда празднуют на 50-десятый день после Пасхи. 2023 Воскресение Господне приходится на 16 апреля, а значит, Троицу православные будут праздновать 4 июня.

В народе на Троицу дом украшают травами – аиром. Именно поэтому праздник получил народное название “Зеленые святки”. К аиру могут добавлять свежескошенную траву — любисток, чабрец, полынь. А образы в доме украшают мятой и ветками березы. В старину жилища украшали также кленом, дубом и рябиной. Нельзя было ставить “иудино дерево” – осину.

Отмечали Пятидесятницу еще в Ветхом Завете. У евреев праздник называется Шавуот – день, когда Моисей со своим народом прибыл из Египта к горе Синай. Там он получил от Бога Тору – священное писание иудаизма.

У христиан же 50-й день после Пасхи имеет другой смысл: на учеников Христа сошла благодать Святого Духа, после чего они отправились распространять по миру благую весть. Это событие подробно описано в книге Деяний апостолов: ближайшие последователи Иисуса, а также Дева Мария, собрались после Вознесения Господня в Сионской горнице в Иерусалиме – месте Тайной вечери, последней трапезы со Спасителем.

“И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием”, – говорится в Деяниях.

Апостол Петр обратился к иудеям с проповедью, после которой во Христа уверовали три тысячи человек. Тем самым появилась первая христианская община.

С Днем Святой Троицы! С праздником, православные!