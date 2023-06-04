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Общество Дети, семья В туалете начальной школы обнаружена скрытая видеокамера
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Школа Oiseau Bleu, фотография Google Street View.

В туалете начальной школы обнаружена скрытая видеокамера

Megan Jorgensen Июн 4, 2023 Дети, семья, Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Образование, Общество, Происшествия Оставить комментарий 119 Просмотров

Молодой человек установил видеокамеру в туалете начальной школы Гатино. Ему предьявлены серьёзные обвинения

Всегда найдутся не самые умные существа, считающие, что за их проделки они не понесут наказание. На сей раз у извращенца не выгорело.

В четверг, 1 июня, в начальной школе L’Oiseau Bleu, в квебекском городе Гатино (Gatineau), расположенном впритык к Оттаве (на другом берегу реки Утауи), администрация обнаружила видеокамеру, подпольно установленную неизвестным в школьном туалете. Дело было передано в полицию, и силы правопорядка сработали быстро – уже 2 июня был задержан виновник – некий Матиас Дешен (Matthias Deschênes), только что закончивший среднюю школу, но который учился ранее и в школе Oiseau Bleu. Полиция провела обыск в жилище преступника, также провела следственные действия с целью определить, что именно извращенец заснял, с кем поделился материалами и что собирался с ними делать (возможно, продать любителям детской порнографии).

Пока непонятно, сколько дней камера проработала, но, к счастью для детей и их родителей, полиция уверена, что преступник не сумел получить данные сьёмки, так как камера не передавала сигналы вне школы, а только записывала на носитель. Впрочем, расследование продолжается и данные пока предварительны.

Пока Матиасу предьявлены обвинения в изготовлении детской порнографии, в незаконном проникновении и в незаконных съёмках лиц без их согласия. Полиция полагает, что молодой человек проник в школу (скорее всего, в вечернее время), после чего прошёл в детский туалет, где и установил камеру на потолке, направив её на писсуары.

В школе учатся 450 учеников, и, разумеется, происшествие взволновало как персонал, так и родителей детей. К сожалению, нельзя гарантировать, что случай единичный и больше никак и нигде не повторится. В наше время никогда не будет лишним проверить, не поставил ли очередной маньяк видеокамеру в туалете, в сауне или в любом другом месте. Будем бдительны!

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