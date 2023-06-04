Молодой человек установил видеокамеру в туалете начальной школы Гатино. Ему предьявлены серьёзные обвинения

Всегда найдутся не самые умные существа, считающие, что за их проделки они не понесут наказание. На сей раз у извращенца не выгорело.

В четверг, 1 июня, в начальной школе L’Oiseau Bleu, в квебекском городе Гатино (Gatineau), расположенном впритык к Оттаве (на другом берегу реки Утауи), администрация обнаружила видеокамеру, подпольно установленную неизвестным в школьном туалете. Дело было передано в полицию, и силы правопорядка сработали быстро – уже 2 июня был задержан виновник – некий Матиас Дешен (Matthias Deschênes), только что закончивший среднюю школу, но который учился ранее и в школе Oiseau Bleu. Полиция провела обыск в жилище преступника, также провела следственные действия с целью определить, что именно извращенец заснял, с кем поделился материалами и что собирался с ними делать (возможно, продать любителям детской порнографии).

Пока непонятно, сколько дней камера проработала, но, к счастью для детей и их родителей, полиция уверена, что преступник не сумел получить данные сьёмки, так как камера не передавала сигналы вне школы, а только записывала на носитель. Впрочем, расследование продолжается и данные пока предварительны.

Пока Матиасу предьявлены обвинения в изготовлении детской порнографии, в незаконном проникновении и в незаконных съёмках лиц без их согласия. Полиция полагает, что молодой человек проник в школу (скорее всего, в вечернее время), после чего прошёл в детский туалет, где и установил камеру на потолке, направив её на писсуары.

В школе учатся 450 учеников, и, разумеется, происшествие взволновало как персонал, так и родителей детей. К сожалению, нельзя гарантировать, что случай единичный и больше никак и нигде не повторится. В наше время никогда не будет лишним проверить, не поставил ли очередной маньяк видеокамеру в туалете, в сауне или в любом другом месте. Будем бдительны!