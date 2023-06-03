Вот сколько нужно заработать, чтобы купить дом в Квебеке

Житель Монреаля должен зарабатывать практически в три раза больше, чем житель Квебека, чтобы иметь возможность купить дом площадью 100 квадратных метров, согласно недавнему исследованию, проведенному HelloSafe.

Житель Монреаля должен зарабатывать практически в три раза больше, чем житель Квебека, чтобы иметь возможность купить дом площадью 100 квадратных метров, согласно недавнему исследованию, проведенному HelloSafe.

Данные показывают, что в Монреале нужно зарабатывать 251 000 долларов брутто в год, чтобы рассчитывать позволить себе дом площадью 100 квадратных метров.

В пяти других регионах требуется годовая брутто-зарплата более 100 000 долларов, чтобы позволить себе ту же недвижимость, это Лаваль, Ле-Лаврентис, Ла-Монтереж, Оттава и Ланодьер.

В столице страны нужно зарабатывать 88 448 долларов в год, чтобы приобрести дом такого размера.

И наоборот, Кот-Норд (43 357 долларов), Норд дю-Квебек (50 056 долларов) и Маврикий (53 009 долларов) – это регионы, в которых годовая валовая заработная плата за покупку дома площадью 100 квадратных метров является самой низкой в провинции.

В среднем по всему Квебеку домохозяйства должны иметь валовой годовой доход в размере 91 448 долларов США, чтобы купить этот тип жилья.

Годовая заработная плата, необходимая для покупки дома площадью 100 м2:

– Montréal: 251 100 $

– Laval: 140 987 $

– Laurentides: 118 532 $

– Montérégie: 116 970 $

– Outaouais: 107 247 $

– Lanaudière: 103 882 $

– Capitale-Nationale: 88 448 $

– Estrie: 85 183 $

– Chaudière-Appalaches: 79 433 $

– Bas-Saint-Laurent: 68 227 $

– Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine: 68 034 $

– Abitibi-Témiscamingue: 63 558 $

– Centre-du-Québec: 60 801 $

– Saguenay-Lac-Saint-Jean: 55 807 $

– Mauricie: 53 009 $

– Nord-du-Québec: 50 056 $

– Côte-Nord: 43 357 $

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