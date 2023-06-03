Иммиграция с Александрой Мельниковой. Реформа системы экспресс энтри.

Канада будет приглашать отдельных специалистов в 2023 году по приоритетному рассмотрению. Какие это специалисты?

Я очень долго предупреждала, что Канада будет реформировать свою систему Экспресс Энтри и приглашать на ПМЖ отдельных специалистов, в которых она нуждается. Наконец-то мы получили списки специалистов, которых будут приглашать на ПМЖ.

Министерство Иммиграции поделило востребованных профессионалов на 6 категорий.

– Франкофоны. Специалисты, которые прикладывают тест по французскому языку не ниже уровня 7 по всем категориям.

– Работники системы здравоохранения: логопеды, хиропрактики, стоматологи, диетологи, консультанты по образованию, семейные врачи, специалисты по работе с инвалидами, терапевты, лицензированные медсестры, лаборанты, радиологи, специалисты по УЗИ, сиделки, офтальмологи, гомеопаты, врачи скорой помощи, фармацевты и ассистенты фармацевтов, психологи, хирурги, специалисты по китайской медицине и ветеринары.

– специалисты в области науки, компьютерных технологий, инженерии и математики: архитекторы, менеджеры по бизнес системам, инженеры, компьютерщики, разработчики, программисты, специалисты по кибербезопасности, ученые по обработке баз данных, аналитики, электро-инженеры, геодезисты, математики, статисты, металлурги, веб-дизайнеры и некоторые другие специальности узкого профиля.

– специалисты в рабочих областях: специалисты по технической поддержке коммерческих и жилых помещений, механики лифтового и эскалаторного оборудования, механики холодильного и теплового оборудования, промышленные механики, плотники, слесари, сантехники, электрики и сварщики.

– специалисты в транспортной сфере: сборщики и инспекторы авиаоборудования, водители грузовиков, железнодорожные диспетчеры, инженеры водного транспорта, авиадиспетчеры, пилоты, авиаинженеры и летные инструктора, авиамеханики и авиа инспекторы, менеджеры по логистике.

– работники сельского хозяйства: супервайзеры на фермах и мясники.

Для каждой категории будут свои требования отборочные баллы будут отличаться от тура к туру. Но, в одном можно быть уверенным наверняка – балл на ПМЖ будет намного меньше , чем текущий 480-490.

Требования к языку скорее всего будут оставаться такие же – от 5 до 7 по общепринятому языковому уровню отбора.

Минимальный опыт работы в вышеперечисленных профессиях – от 6 месяцев.

Это отличный шанс на получение ПМЖ. Я советую всем, чьи профессии находятся в списке сдавать языковые экзамены, делать валидацию своих дипломов и открывать профиль в системе экспресс энтри.

Будьте внимательные, при открытии профиля в системе Экспресс Энтри существует много деталей, которые, при неправильной подаче, могут неприятным образом повлиять на вашу заявку, от банального отсутствия получения приглашения до аннулирования файла на ПМЖ при уже подробном его рассмотрении.

Если вам нужна помощь либо сопровождение в подаче документов на ПМЖ – пожалуйста, обращайтесь ко мне на info@skiimmigration.com .

Приглашаю вас также следить за нашим блогом по иммиграции на нашем сайте: www.skiimmigration.com

Александра Мельникова, юрист по иммиграции в Канаду.

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T : 438-878-7755,

website: www.skiimmigration.com