Квартиросъёмщица отказывается переезжать, и тем самым ставит под угрозу строительство большого жилого дома. Кто прав – кто виноват?

История противостояния одной женщины и строительной компании не самая типичная, но весьма любопытная и поучительная.

Строительная компания Mondev получила разрешение от мэрии Монреаля на строительство шестнадцатиэтажного жилого дома на углу улиц Saint-Hubert Sainte-Catherine, прямо перед парком Émilie-Gamelin, у входа в метро Berri-UQAM. В доме будет (если здание построят) около 200 квартир. Строительство важно для города и тем, что после заселения дома исчезнет довольно большой участок, на котором проводят дни и ночи бомжи, где невозможно пройти, не надышавшись наркотическими ароматами и ароматом отходов человеческой деятельности, где всё захламлено и загажено. Поэтому город с энтузиазмом воспринял предложение компании.

Но тут совершенно неожиданно возникла проблема — одна квартиросъёмщица решительно отказалась переезжать и тем самым заблокировала расчистку территории и подготовку к строительным работам. Дама, по имени Карла Уайт (Carla White), проживающая в небльшой квартирке дома, который необходимо снести до начала строительных работ, сказала «нет» переезду. А закон есть закон — раз квартиросьёмщик не желает выезжать из занимаемой им жилплощади, то выселить его нельзя. Судите сами, кто прав, кто виноват. Идёт ли речь о безрассудном шантаже или же о справедливых требованиях.

Что предлагает компания? – Компания предложила мадам Уайт 20 тысяч долларов компенсации за переезд, оплату всех расходов по переезду и квартиру в дорогом и престижном доме, собственности компании, всего лишь за 400 долларов в месяц. «Она ничего не желает знать. Мы уже годы пытаемся с ней договориться. Без толку. Онатребует пентхауз с видом на центр города, причём окна должны быть расположены в западном направлении, вместо балкона должна быть большая терасса. Совершенно неразумные требования.» (высказывание Майкла Оуена — Michael Owen, одного из директоров компании Mondev).

Что говорит Карла Уайт (устами своего адвоката): – Компания Mondev преувеличивает. Госпожа Уайт желает всего лишь стабильности. Она хочет получить жильё и быть уверенной, что её не выселят вдруг через год-другой. Квартира, которую ей предложили, была не самой безопасной с точки зрения доступа посторонних и в ней нет большой площади внутреннего дворика. 20 тысяч «отступного» – совершенно недостаточно. Такая сумма стабильности не обеспечит. Карла Уайт с финансовой точки зрения ничего не выигрывает от строительства нового здания, а компания получит миллионы долларов прибыли.

Что говорит мэрия Монреаля: – Проект постройки дома очень важен. Аргументы сторон понятны, стремления компании и опасения жильца понятны. Мы надеемся, стороны сумеют найти взаимоприемлемое решение. Мэрия имеет право на экспроприацию территории в интересах города, но к крайним мерам пока Монреаль прибегать не желает. Надо ещё проконсультироваться с организациями, представляющими коренные народ, сообщество LGBTO+, студенческие ассоциации UQAM и Сежепа Vieux-Montréal (все эти ассоциации расположены поблизости, ну, и куда ж сегодня без согласия геев, лесбиянок, индейцев и студентов, это святое).

Конфликт продолжается, развивается и ширится. Дойдёт ли до атак дронов на квартиру мадам Уайт и на ответные вылазки жилички, предсказать сложно. Но магазины, университет, жильцы окрестных домов с нетерпением ожидают решения. Все они признают, что Латинский квартал утратил свою привлекательность из-за поведения местных бомжующих, так что строительство, по мнению многих, может кварталу серьёзно помочь в восстановлении былой репутации.

Решения типа «нет человека — нет проблемы», к рассмотрению не принимаются.