История посуды – обычной посуды, которой мы пользуемся каждый день

Как и откуда появилась обычная кухонная посуда – вилки, ложки ножи, тарелки, чашки… Оказывается, мы, люди, пользуемся столовыми приборами не так уж долго.

Вещи, которые мы считаем вечными, на самом деле, появились совсем недавно (с исторической точки зрения, конечно). Долгое время куски еды брали руками или просто пили похлебку. Ножом, правда, пользовались активно – им отрезали куски мяса и хлеба.

Первые ложки, судя по дошедшим до нас рисункам, появились лишь в 16 веке. Люди поняли, что ложкой суп есть гораздо удобнее, и та быстро завоевала признание.

Вилки пришли из Венеции, где их тоже стали использовать в 16 веке. Но ели вилкой только фрукты. На картинах и рисунках той эпохи на всех вилках явно видны пять зубцов. А вот с 18 века вилки делают уже с 4 и с 3 зубчиками.

Опять же, в 16 веке столы стали накрывать скатертями, а места сервировать салфетками. Тогда же стали делать разные блюда для первого, второго, десертов и так далее. Историки считают, что «специализация посуды» связана с распространением фарфора – его привозили из Китая в больших количествах, а местные европейские конкуренты, пытаясь противостоять китайскому импорту, придумли разнообразные блюда, тарелки, тарелочки, чашки, рюмки, причем стали украшать их серебром и другими металлами. Особо дорогие сервизы отделывались золотом.

Свой фарфор в Европе стали делать для удешевления хорошей посуды. В начале 18 века получил разспространение фаянс, но он был хрупок, покупали фаянсовую посуду ни шатко, ни валко.

В Богемии же стали делать отличную фарфоровую посуду – благодаря хорошей глине. А затем в Богемии же стеклоделы придумали серийные сервизы – стол стал выглядеть нарядно. В Богемии же придумали разные формы для чашек – вплоть до квадратных, и овальные блюда. Богемские мастера изобретают и чашки для ручек.

В 18 веке кто-то придумал ставить чашку на блюдце, и делать набор в одинаковом стиле. Тут же появилась мода переливать чай или кофе из чашки в блюдце, и пить из блюдца. Считалось, что так процесс выглядит красивее, к тому же, горячий напиток быстрее остывает. В российских деревнях иногда так чай пьют до сих пор, хотя обычай уже уходит в предания. Сахар в таком случае полагается выкладывать отдельынми кусочками и поедать «в прикуску».