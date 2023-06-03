Корейская война и Канада

1950-1953 годы: Корейская война и участие в ней Канады

Корейская война оставила неизгладимый след в истории человечества вообще и в истории Канады в частности. Она стала первым прямым столкновением между силами “коллективного Запада” и СССР.

Корейская война началась 25 июня 1950 года, когда Северная Корея вторглась в Южную Корею. Официально КНДР и СССР объявили, что войска КНДР перешли границу с Южной Кореей в ответ на попытку вторжения со стороны неофашистского антинародного режима Южной Кореи. Одновременно, было объявлено, что войска Северной Кореи пришли на помощь трудящимся Южной, которые подняли восстание против угнетателей.

Хотя в первые дни Северная Корея и СССР заявляли о том, что операция быстро завершится полным разгромом южан, война закончилась лишь 27 июля 1953 года подписанием перемирия между сторонами конфликта. Она длилась три года, один месяц и два дня. В ходе боевых действий успех склонялся то на одну, то на другую сторону. Сеул, столица Южной Кореи, был взят северянами на пятый день войны. А затем отбит противником, который дошёл в ходе контрнаступления до самой границы Северной Кореи с СССР. Затем территория была отбита южанами. И война завершилась на тех же границах, с которых началась. Власть в обеих странах осталась той же. Ничего не изменилось. Разве что миллиона три человек погибло, половина из которых были мирными жителями, а остальные – военными (больше всех потеряли вооруженные силы Южной Кореи, затем Китай, США и другие страны). Заметим, что обе Кореи остаются технически и юридически в состоянии войны до сих пор.

Участие Канады в корейской войне было значительным. Канада была одной из 16 стран, которые прислали свои военные силы под эгидой ООН, чтобы поддержать Южную Корею. На самом деле, 80% сил ООН составляли войска США, но участие других стран было не просто формальным, их вооружённые силы активно в войне участвовали. Из стран социализма лишь Югославия не поддерживала войну, но в ней правила “фашистская клика Тито” (официальная формулировка, принятая в СССР для обозначения югославского правительства), которая, по мнению многих историков, спаслась от войны с СССР и его союзниками только благодаря Корейской войне, которая показала, что сил на войну с Югославией не хватит.

Всего 26 791 канадский военнослужащий служил в корейской войне, как во время боевых действий, так и после них в качестве миротворцев. Последние канадские солдаты покинули Корею в 1957 году.

После двух мировых войн Корея остается третьим по кровопролитию зарубежным конфликтом для Канады, унесшим жизни 516 канадцев и Более тысячи канадцев были ранены.

В заключение скажем, что СССР играл значительную роль в корейской войне. Он предоставлял материальную и медицинскую помощь, а также советских пилотов и самолеты (особенно истребители МиГ-15) для поддержки северокорейско-китайских сил. Официально было признано ещё в начале 90ых годов, что Сталин одобрил вторжение Северной Кореи в Южную Корею в мае 1950 года, но при условии, что Мао Цзэдун согласится отправить подкрепления при необходимости, на что тот дал согласие в первой половине июня. Сталин ясно дал понять, что советские войска не будут открыто участвовать в боевых действиях, чтобы избежать прямой войны с США, и во время войны СССР избегал прямого столкновения с американскими силами, хотя воздушные бои и действия ПВО между советскими и американскими пилотами случались очень часто, советские советники и специалисты находились на передней линии фронта, а в рядах северокорейских вооружённых сил было много корейцев, советских граждан, с боевым опытом, полученным во время службы в Советской армии.

В ближайшее время мы расскажем о хронологии боевых действий с участием канадского контингента.