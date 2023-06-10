Хронология участия Канады в Корейской войне 1950-1953 годов

Как развивались военные действия в Корее с участием канадцев. И как война завершилась после смерти Сталина, когда, наконец-то, переговоры о мире вышли из тупика.

Несколько дней назад мы рассказали об участии Канады в Корейской войне: Корейская война и Канада – 1950-1953

Сегодня же продолжим рассказ, приведя хронологию – рассказ об участии канадских вооружённых сил в войне, с отражением самых главных эпизодов.

Итак, ниже приводится хронология боевых действий в ходе корейской войны 1950-1953 годов, причём основное внимание уделено упором на участие Канады. Комментариев – необходимый минимум. Но прежде, чем приступить к хронологии войны, немного общей военной статистики:

На стороне Северной Кореи одномоментно сражались до миллиона китайских солдат. Северокорейские войска насчитывали до 300 тысяч человек. Воевали также около 10 тысяч советских офицеров и солдат (советники, летчики, моряки, зенитчики, ремонтники, штабисты, техники и так далее).

Со стороны войск ООН в боях участвовали одновременно до 300 тысяч южнокорейцев и до 270 тысяч солдат-иностранцев из 16 стран мира.

Всего погибли до 200 тысяч бойцов войск ООН (большая часть из них – южнокорейцы, включая умерщвлённых в плену). Из иностранцев, наибольшие потери понесли американцы – 33 тысячи убитых в боях и до 20 тысячи умерших от болезней. Большие потери были у французов, австралийцев, канадцев и представителей других стран.

Со стороны Северной Кореи погибло свыше миллиона китайцев и северокорейцев (большая часть из них – китайцы, но точная цифра не известна. Китай “полуофициально” признает 300 тысяч своих убитых, но считается, что цифра занижена раза в три).

Канадцы потеряли 1500 человек убитыми и ранеными. Из них погибли, скончались от ран и от болезней 516 человек.

ВМС Канады успешно обеспечили переброску своих и союзных войск и припасов, потопили в боях несколько северокорейских торпедных катеров советского производства. Всего в Корее было 8 канадских кораблей. Один из них был поврежден в ходе боя в результате обстрела береговой артиллерией.

ВВС Канады, кроме выполнения задач по перевозке грузов, совершили 599 боевых вылетов на бомбежку и сопровождение своих и союзных сил. Канадские истребители принимали участие в боях в составе американских ВВС, всего 22 машин. Автономных канадских подразделений ВВС в Корее не было.

Удивительно, но ни один канадский пилот не был убит, даже не было раненых. Не был потерян ни один самолет, даже в результате несчастных случаев. И одновременно на счету ВВС Канады – 8 сбитых и 11 поврежденных самолетов противника. Все они – истребители. Сами канадские ветераны считают подобное соотношение потерь за всю войну чудом. Как сказал один из ветеранов: “хоть бы один самолет мы потеряли, пусть бы летчик с парашютом выбросился. Тогда хоть выглядело бы серьезно… А то никто всерьез не воспринимает наше участие в воздушных боях, уверены, что противник был легкой добычей. Но нам просто повезло».

Переходим к хронологии войны:

1950

25 июня. Вторжение Северной Кореи в Южную. В этот же день Совет Безопасности ООН решительно осуждает вторжение, требует немедленно вывести северокорейские войска, положить конец войне. СССР, который организовал нападение, отказывается принять участие в голосовании. (Согласно информации из многих источников, 30 мая 1950 года И.В. Сталин лично утвердил план наступления, разработанный в Генеральном Штабе ВС СССР).

Вторжение Северной Кореи в Южную. В этот же день Совет Безопасности ООН решительно осуждает вторжение, требует немедленно вывести северокорейские войска, положить конец войне. СССР, который организовал нападение, отказывается принять участие в голосовании. (Согласно информации из многих источников, 30 мая 1950 года И.В. Сталин лично утвердил план наступления, разработанный в Генеральном Штабе ВС СССР). 12 июля. Три канадских эсминца: Cayuga, Athabaskan и Sioux направлены в корейские воды под флагом ООН. (Кстати, Athabaskan и Sioux отличились во второй мировой войне. Оба сопровождали и северные конвои. Экипаж Sioux выиграл чемпионат по хоккею в Мурманске в декабре 1944 года. Отличился и при налётах вражеской авиации на город, сбив три самолета).

Три канадских эсминца: Cayuga, Athabaskan и Sioux направлены в корейские воды под флагом ООН. (Кстати, Athabaskan и Sioux отличились во второй мировой войне. Оба сопровождали и северные конвои. Экипаж Sioux выиграл чемпионат по хоккею в Мурманске в декабре 1944 года. Отличился и при налётах вражеской авиации на город, сбив три самолета). 7 августа. Создание экспедиционного корпуса канадской армии под флагом ООН.

Создание экспедиционного корпуса канадской армии под флагом ООН. 25 ноября. 2ой батальон легкого пехотного полка имени Принцессы Патрисии отбывает в Корею.

2ой батальон легкого пехотного полка имени Принцессы Патрисии отбывает в Корею. Декабрь. Прибытие батальона в порт Пусан, подготовка к боевым действиям.

1951

4 января. Столица Южной Кореи Сеул второй раз захватывается северокорейцами. Войска ООН занимают оборону в 64 километрах южнее столицы.

Столица Южной Кореи Сеул второй раз захватывается северокорейцами. Войска ООН занимают оборону в 64 километрах южнее столицы. Середина февраля. 2ой батальон начинает боевые действия. Он придан 27ой пехотной бригаде Британского Содружества Наций. С его приходом на позиции сразу же начинается наступление сил ООН.

2ой батальон начинает боевые действия. Он придан 27ой пехотной бригаде Британского Содружества Наций. С его приходом на позиции сразу же начинается наступление сил ООН. 22 февраля. Первые потери канадцев в войне. 4 пехотинцев погибают, один ранен во время атаки на высоту 444. Холм захвачен. Первые пленные на счету батальона.

Первые потери канадцев в войне. 4 пехотинцев погибают, один ранен во время атаки на высоту 444. Холм захвачен. Первые пленные на счету батальона. 1 марта. За две недели боев бригада продвинулась на 25 километров. Наступление приостановлено.

За две недели боев бригада продвинулась на 25 километров. Наступление приостановлено. 7 марта. Наступление возобновлено. 2ой батальон берет штурмом укрепленную высоту 532, господствующую над местностью, что, в принципе, должно обеспечить путь к освобождению Сеула от захватчиков.

Наступление возобновлено. 2ой батальон берет штурмом укрепленную высоту 532, господствующую над местностью, что, в принципе, должно обеспечить путь к освобождению Сеула от захватчиков. 15 марта. Сеул освобожден. Честь вступления в город отдана 1ой корейской дивизии. Канадские бойцы занимают позиции севернее, на высоте 1036. Наступление завершено. Все поставленные задачи выполнены. Канадцы останавливаются на рубеже реки Kap-yong.

Сеул освобожден. Честь вступления в город отдана 1ой корейской дивизии. Канадские бойцы занимают позиции севернее, на высоте 1036. Наступление завершено. Все поставленные задачи выполнены. Канадцы останавливаются на рубеже реки Kap-yong. 8 апреля. Удачная разведка боем на 38 параллели. Много пленных. Канадцы потерь не имеют.

Удачная разведка боем на 38 параллели. Много пленных. Канадцы потерь не имеют. 22-23 апреля. Китайские войска переходят в генеральное наступление. 2ой батальон героически отбивает все атаки китайцев на высоту 677.

Китайские войска переходят в генеральное наступление. 2ой батальон героически отбивает все атаки китайцев на высоту 677. 24-25 апреля. Сражение за Kap-yong. Австралийские части отходят под натиском китайцев, численность которых превышает обороняющихся в десятки раз. Канадский батальон китайцы обходят с флангов, воспользовавшись отходом австралийцев. Идут ожесточенные бои в полном окружении. Благодаря контратаке новозеландцев и соединенных частей британского содружества наций, окружение прорвано.

Сражение за Kap-yong. Австралийские части отходят под натиском китайцев, численность которых превышает обороняющихся в десятки раз. Канадский батальон китайцы обходят с флангов, воспользовавшись отходом австралийцев. Идут ожесточенные бои в полном окружении. Благодаря контратаке новозеландцев и соединенных частей британского содружества наций, окружение прорвано. Начало мая. В Корею прибывает 25ая пехотная бригада.

В Корею прибывает 25ая пехотная бригада. 24 мая. Части 25ой бригады совместно с американской пехотной дивизией занимают Ujongbu. Прорвав оборону китайцев, войска успешно продвигаются до 39ой параллели и занимают разрушенный город Kakhul-bong.

Части 25ой бригады совместно с американской пехотной дивизией занимают Ujongbu. Прорвав оборону китайцев, войска успешно продвигаются до 39ой параллели и занимают разрушенный город Kakhul-bong. 30 мая. Бригада вынуждена отойти под натиском китайцев.

Бригада вынуждена отойти под натиском китайцев. 2-18 июня. Бригада выведена на отдых на вторую линию обороны.

Бригада выведена на отдых на вторую линию обороны. 18 июня. Бригада вновь занимает участок фронта и отбивает непрестанные атаки китайских войск.

Бригада вновь занимает участок фронта и отбивает непрестанные атаки китайских войск. 21 июня. Молодецким ударом танковый батальон и пехотный полк канадцев выбивают китайцев из Chungmasan.

Молодецким ударом танковый батальон и пехотный полк канадцев выбивают китайцев из Chungmasan. Август. Продвижение канадских войск на север после неудачной атаки коммунистов, которые пытались исподтишка захватить позиции бригады, считая, что бдительность усыплена переговорами, которые Северная Корея и ООН начали в июле.

Продвижение канадских войск на север после неудачной атаки коммунистов, которые пытались исподтишка захватить позиции бригады, считая, что бдительность усыплена переговорами, которые Северная Корея и ООН начали в июле. 8 сентября. Начало наступления с целью ликвидации Сагонагпосского выступа.

Начало наступления с целью ликвидации Сагонагпосского выступа. 9 сентября. Наступление успешно завершается. Выступ ликвидирован, тысячи китайцев сдались в плен.

Наступление успешно завершается. Выступ ликвидирован, тысячи китайцев сдались в плен. 3 октября. Очередное наступление. Оно успешно завершено 5 октября. Все поставленные задачи выполнены.

Очередное наступление. Оно успешно завершено 5 октября. Все поставленные задачи выполнены. Октябрь-ноябрь. Ротация канадских войск.

Ротация канадских войск. 23 октября. Ожесточенные бои за высоту 166 и высоту 156. Первая взята, вторую китайцам удается удержать.

Ожесточенные бои за высоту 166 и высоту 156. Первая взята, вторую китайцам удается удержать. 2-4 ноября. Ответные вылазки китайцев. Потеряны высота 217 и высота 317.

Ответные вылазки китайцев. Потеряны высота 217 и высота 317. 9 ноября. Китайцы отбивают высоту 166, взятую 23 октября.

Китайцы отбивают высоту 166, взятую 23 октября. Вторая половина ноября. Десятки тысяч китайцев штурмуют канадские и американские позиции. Атаки не прекращаются ни на секунду. После гибели тысяч китайцев, скошенных пулеметным огнем, тут же им на смену встают новые цепи. Поле завалено трупами китайцев до горизонта, но те всё лезут, лезут и лезут.

Десятки тысяч китайцев штурмуют канадские и американские позиции. Атаки не прекращаются ни на секунду. После гибели тысяч китайцев, скошенных пулеметным огнем, тут же им на смену встают новые цепи. Поле завалено трупами китайцев до горизонта, но те всё лезут, лезут и лезут. 27 ноября. Атаки прекращаются после физического уничтожения до 70 тысяч китайцев на участке всего в 7 километров. Несколько солдат американцев сходят с ума, не выдержав картины этой резни.

Атаки прекращаются после физического уничтожения до 70 тысяч китайцев на участке всего в 7 километров. Несколько солдат американцев сходят с ума, не выдержав картины этой резни. 10 Декабря. Канадцы без боя берут высоту 217 и высоту 166. Остатки китайцев ушли, всё завалено телами.

1952

Январь. Вывод 25ой бригады на отдых.

Вывод 25ой бригады на отдых. 9-10 марта. Бригада вновь занимает позиции на фронта.

Бригада вновь занимает позиции на фронта. 25 марта. Очередное наступление китайцев. Им удается окружить позиции бригады, но после того, как подоспела авиация, китайцы бегут.

Очередное наступление китайцев. Им удается окружить позиции бригады, но после того, как подоспела авиация, китайцы бегут. Конец июня. Ротация, выход бригады на отдых.

Ротация, выход бригады на отдых. 10 августа. Возврат на позиции в райне Pujol-gol

Возврат на позиции в райне Pujol-gol Октябрь. Очередное наступление китайцев, но на сей раз они впервые сначала ведут плотную и долгую артподготовку. В этих боях бригада несёт самые большие потери- 191 боец и офицер погибают смертью храбрых за месяц боев.

Очередное наступление китайцев, но на сей раз они впервые сначала ведут плотную и долгую артподготовку. В этих боях бригада несёт самые большие потери- 191 боец и офицер погибают смертью храбрых за месяц боев. Конец ноября. Вывод бригады на отдых. Ротация.

1953

2 мая. Единственный серьезный бой с китайцами за весь 1953 год. Неожиданная атака китайцев, несмотря на подготовку к заключению перемирия. 26 канадских бойцов убито и ранено. Это последние потери канадцев в войне.

27 июля. После смерти Сталина, переговоры о мире выходят из тупика, они длятся несколько месяцев, и в этот день подписывается перемирии. Окончание боевых действий. Стороны занимают те же позиции, которые они занимали к началу войны. Ничего не изменилось, только миллион человек убит, а ещё больше искалечено. К тому же, страна развалена.