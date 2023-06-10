В Канаде выросла безработица, в основном среди молодежи

Безработица в Канаде увеличилась в мае до 5,2%.

Безработица в Канаде увеличилась в мае до 5,2%.

Экономика лишилась 17 тыс. рабочих мест. При этом в возрастной группе от 25 до 54 лет занятость увеличилась на 63 тыс. рабочих мест, а в возрастной группе от 15 до 24 лет — уменьшилась на 77 тыс. мест.

Суммарно общий уровень занятости снизился в мае на 0,1%. Причем это первый месяц с августа 2022 года, когда суммарное число рабочих мест уменьшилось. Всего же с сентября 2022 года по январь 2023 года число рабочих мест увеличилось на 326 тыс.

Больше всего рабочих мест в мае было потеряно в сфере строительства, предпринимательства и других вспомогательных услуг (31 тыс. мест). Также стало меньше самозанятых работников (40 тыс.)

В Студенческом союзе Университета Калгари отметили, что студенты испытывают сложности с поиском работы летом, которая им необходима для того, чтобы справиться с ростом цен.

«Часто они не просто хотят иметь летнюю работу на полный рабочий день; им нужна летняя работа на полный рабочий день», — заявила президент Студенческого союза Университета Калгари Шазия Джинна Морсетт. При этом зачастую студенты соглашаются на работу не относящуюся к сфере их учебы только для того, чтобы свести концы с концами, отметила она.

По данным Статистического управления Канады, в мае этого года уровень безработицы среди молодежи составил 11,3%, что вдвое превышает общий уровень безработицы в провинции в 5,7%.