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Новости Миллиардер Стив Апостолопулос больше не претендует на покупку «Оттавы».

Миллиардер Стив Апостолопулос больше не претендует на покупку «Оттавы».

Виктория Христова Июн 10, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Миллиардер Стив Апостолопулос больше не претендует на покупку «Оттавы». отключены 79 Просмотров

Канадский миллиардер Стив Апостолопулос больше не претендует на покупку «Оттавы».

Канадский миллиардер Стив Апостолопулос больше не претендует на покупку «Оттавы».

Остались только два серьезных претендента на покупку клуба НХЛ. Ранее стало известно, что всего было подано четыре заявки.

Миллиардер из Торонто Стив Апостолопулос сообщил представителям семьи Мелник, НХЛ и Galatioto Sports Partners (GSP), что он больше не будет принимать участия в процессе.

По данным издания, он подавал полностью профинансированную заявку на сумму, предположительно, более 1 млрд долларов.

Отмечается, что Апостолопулос считался основным претендентом, так как подал самую большую заявку. По словам источников издания, он посчитал, что переговоры с представителями семьи Мелник и GSP занимали слишком много времени.

Ранее сообщалось, что на покупку «Оттавы» также претендуют Майкл Эндлауэр из ATS Healthcare Group, миллиардеры Джеффри и Майкл Кимелы из инвестиционной компании Harlo Capital Group, с которыми объединился певец The Weeknd, а также предприниматель и кинопродюсер Неко Спаркс, в консорциум которого входит рэпер Snoop Dogg.

По данным источников, заявка Неко Спаркс недофинансирована и имеет мало шансов на победу. Это означает, что либо Эндлауэр, либо Кимелы получат контроль над франшизой. При этом ни одна из этих групп не подала заявку на 1 млрд долларов.

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