KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Сериал «Сладкая жизнь»

Видеотека Premier радует зрителей драматическим сериалом «Сладкая жизнь», посвящённым жизням успешных 30-летних людей в Москве. В центре внимания оказываются абсолютно разные персонажи: это и владелец клуба, у которого есть всё, кроме любви, и семейная пара с кризисом отношений, и приехавшая из Перми танцовщица, не сумевшая поступить в ВУЗ, и многие другие. Все их жизни кардинальным образом изменятся, когда в Москву приедет девушка по имени Саша, которая вмиг перевернёт ситуацию с ног на голову.

Видеотека START – Фильм «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»

Видеотека START представляет продолжение полюбившихся комедий «Квартета И» –фильм «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Старые друзья снова встретятся и снова будут обсуждать волнующие их темы. На этот раз Камиль переживает трудности на рабочем фронте, а вот Лёшу и Сашу больше интересуют вопросы отношений с женщинами. Тем временем Саша придаётся воспоминаниям об отце и размышляет о том, как начать радоваться каждому моменту в жизни. Зрителей, как всегда, ожидают качественный юмор и, возможно, даже некоторые озарения.

Видеотека more.tv – Сериал «Стая»

Видеотека more.tv предлагает посмотреть экстремальную приключенческую драму с Павлом Табаковым и Агатой Муцениеце в главных ролях. Сериал расскажет о группе юных правонарушителей, которые отправляются в горный поход под руководством психолога-воспитателя Риты. У каждого из них своя история за плечами и свои тайны. Поход через опасный перевал призван помочь им разобраться с внутренними демонами, однако всё идёт не по плану. После внезапной трагедии герои понимают, что они все станут главными подозреваемыми, поэтому в попытке избежать подобной ситуации берут Риту в заложники и скрываются в горах. В диких условиях подростки становятся настоящей стаей, живущий по новым правилам. На поиски пропавших в какой-то момент отправляются супруг Риты и отец одного из ребят, но они ещё и не подозревают, что их ожидает в горах.

Видеотека START – Мультсериал «Приключения Ам Няма»

Невероятно добрый, красочный и весёлый мультсериал, который придётся по душе самым маленьким зрителям. Главный герой ленты – милый монстрик по имени Ам Ням. Его отличительной чертой является постоянное желание что-нибудь съесть. Особенно, когда речь заходит о сладком. Естественно, выбирая место жительства, он останавливается на доме маленького мальчика, ведь сладкое всегда есть там, где проживают дети. В каждой серии Ам Няму предстоит пройти массу испытаний, чтобы добраться до заветного лакомства, но ведь это так весело и занятно!

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