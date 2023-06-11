Мэрия Парижа к мирному сосуществованию… парижан с крысами

Кончились долгие века бескомпромиссной борьбы Парижа с грызунами? Крысы – тоже живые существа, с ними надо дружить. Активисты общества любителей животных поддерживают меры. Некоторые несознательные парижане не принимают толерантности по отношению к крысам.

Мэр Парижа Анна Идальго (Anna Hidalgo) распорядилась создать комиссию, которая должна рассмотреть насущную для города тему — распространение крыс. Комиссия начала работу 8 июня. Но речь не о принятии жёстких мер, дератизации, штрафов за мусор, устройстве ловушек, зачистке подвалов и хотя бы частичного закупоривания входов и выходов в канализацию.

Речь о разработке мер, направленных на развитие сотрудничества между жителями и крысами. Насущный лозунг дня – «cohabitation avec les rats» – совместное проживание с крысами.

Крысы же — живые существа, и чем они отличаются, скажем, от собачек или птичек, которых мы бережём и спасаем? Почему же мы, люди, так преступно относимся к хвостатым грызунам, отличающимся острым умом, выработанным за века борьбы за выживание.

Комиссия будет действовать под управлением отдела здравоохранения мэрии. Её цель — разработать меры, которые помогут парижанам мирно сожительствовать с крысами, которые, по словам госпожи Анны Суйри (Anne Soyris – почти полное совпадение фамилии со словом «мышка» просьба считать случайностью), заместителя мэра по вопросам здравоохранения и экологии, «не представляют собой проблему для общественного здравоохранения» (les rats ne sont pas un problème de santé publique »). Ну, да, не всем парижанам нравится соседствовать с крысами, поэтому, конечно, надо сокращать количество отходов на улицах, но проявлять жестокость по отношению к любым животным — это же неправильно!

Активисты из общества защиты животных Paris Animaux Zoopolis энергично поддержали разработку программы, направленное на сосуществование крыс и людей. Эти активисты уже несколько лет требуют против «жестоких мер» и требуют запретиить применение губительных средств в борьбе против крыс.

С другой стороны, многие жители города и даже мэры парижских районов высказывают возмущение переходом к “мягкому отношению” к крысам, требуя усиления как профилактики, так и дератизации.

В настоящее время в Париже проживает не менее шести миллионов крыс, тогда как людей в городе живёт менее двух с половиной миллионов. Только представим себе, как похорошеет город, если каждого жителя и туриста в прогулках будут сопровождать две-три милые и обаятельные крысиные мордочки! Люди и крысы, возлюбим друг друга!