Как канадские индейцы стреляли из лука – способ стрельбы первобытных народов
Есть два способа держать лук во время стрельбы. Вертикальный, когда лук держат перпендикулярно земле, а тетива натянута вертикально. И горизонтальный, когда стрелу кладут на тетиву сверху, а лук держат параллельно земле.
Считается, все лучники во время войн – начиная с осады Трои, а то и раньше, до замены лука огнестрельным оружием, держали его вертикально. Такой подход не случаен. Оставим в стороне физические выкладки, формулы и чертежи.
Простейший анализ перераспределения сил при натяжении тетивы покажет, что при вертикальном положении лука и при том же приложении усилий стрела будет выпущена с большей скоростью, и, следовательно, с большой убойной силой.
Проще говоря, уже в древности люди интуитивно поняли, что стрела при стрельбе из вертикально удерживаемого лука полетит дальше или же пробьет шкуру оленя с большей силой.
И древнегреческие фрески, и средневековые восточные миниатюры, и описания сражений, где лучники решили судьбу человечества (битва при Айзенкуре между англичанами и французами, например), – все исторические свидетельства подтвержают, что лук ставился вертикально (кстати, при использовании больших луков – таких, как используемые при Айзенкуре, – горизонтально тетиву натянуть невозможно, по меньшей мере, без использования специального механизма или же без удержания лука ногами и стрельбы из положения лёжа).
Однако обратите внимание, как играют с луками дети. В пятилетнем возрасте ребенок держит лук горизонтально! Это объяснимо – не надо удерживать стрелу, которая удобно покоится на деревянной части. И целиться ребёнку удобнее, так как ему не мешает вертикальное древко лука. Как только ребенок достигает примерно восьмилетнего возраста, его пытливый ум вдруг понимает выгоды удерживания лука вертикально. Но не в пять лет!
И вот исторический факт, который всегда, во всех фильмах, на всех иллюстрациях, во всех романах, подается неверно: на самом деле, индейцы Америки никогда не стреляли из лука, удерживая его в вертикальном положении. Они всегда держали только горизонтально. Как дети.
Почему? Потому что уровень развития первобытного общества не дошел до понимания «выгодности» стрельбы из вертикального положения лука! И даже в конце XIX века, в последних битвах между индейцами и белыми, когда, казалось бы, вот уже больше трёх веков индейцы видели, как стреляют из лука белые (а многие белые охотники пользовались луками), они так и не смогли перенять более удобный способ.
А ведь разница в положении оружия – вертикально или горизонтально удерживаемый лук, – это не просто улучшение результатов стрельбы. Нет! Это качественный прыжок в развитии человечества. Это больше мяса, приносимого с охоты, это победа племени в войне, это развитие своего народа… Но и трёх веков не хватило народам, жившим в первобытном обществе, чтобы перейти к «вертикальной» стрельбе. При всём умении их разбираться в следах, строить жилища, даже уметь стрелять из ружей.
Поэтому, когда в очередной раз вы увидите на экране, как индейский воин стреляет в бледнолицего, держа лук вертикально, – вы можете снисходительно улыбнуться. Никогда такого не было. Пока, конечно, аборигены не переняли обычаи бледнолицых, но для того, чтобы индейцы отказались от духовных традиций, должны были пройти века.