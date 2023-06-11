В Оттаве неизвестный открыл огонь по окружающим. Четверо человек ранено

Пока полиция не задержала подозреваемого, который открыл огонь по людям в баре утром в субботу, 10 июня. Полицейские просят о помощи в розыске преступника.

Ранним утром субботы, 10 июня, в центре Оттавы неизвестный человек открыл огонь по людям возле бара на улице Clarence, около оттавского рынка By. Все жертвы стрельбы находятся в больнице, причём состояние троих раненых тяжёлое. Непонятно, возникла ли стрельба в самом баре из-за того, что преступник находился в состоянии алкогольного опьянения, идёт ли речь о ссоре, или же просто огонь был открыт по прохожим.

Виновник или виновники стрельбы пока на свободе, ведётся расследование. Опрошенные журналистами работники рынка рассказали, что хотя в последнее время уровень безопасности в районе улучшился, но всё равно регулярно имеют место драки, столкновения, вспышки злобы и прочие неприятные события, включая перестрелки и нападения с ножами, что, по мнению работников, вызвано тем, что около рынка находится приют Армии Спасения, в котором находят убежище очень много лиц с нарушениями психики, и за которыми необходим строгий медицинский контроль, которого, к сожалению, нет.

К утру 11 июня полиция Оттавы продолжает розыск подозреваемого, который представляет собой серьёзную опасность для граждан — он вооружён огнестрельным оружием.

Всех, кто может предоставить информацию по делу, просят связаться с полицей по телефону 613 236-1222, poste 5050, или же позвонить по телефону 1 800 222-8477 (анонимный звонок для сообщения о преступлениях), или же оставить послание на сайте crimestoppers.ca.