Конгрессмен обвинила Байдена в желании вынести Трампу смертный приговор

Президент Джо Байден хотел вынести бывшему президенту Дональду Трампу «смертный приговор за документы», заявила конгрессмен Нэнси Мейс 11 июня на телеканале Fox News.

Президент Джо Байден хотел вынести бывшему президенту Дональду Трампу «смертный приговор за документы», заявила конгрессмен Нэнси Мейс 11 июня на телеканале Fox News.

Ведущая указала на странное совпаление: именно в тот момент, когда комитет по надзору конгресса США ознакомился с документом ФБР, в котором действующий президент США обвиняется в торговле политическим влиянием в бытность вице-президентом, Трампу было предъявлено обвинение.

Мейс ответила, что связь между этими событиями точно не установлена. «Но когда мы получили доступ к отчетам о подозрительной деятельности, в тот же день, когда мы получили доступ к отчетам о SARS, Элвин Брэгг предъявил обвинения Трампу в Нью-Йорке. В тот день, когда мы получили доступ к этой форме 1023, показывающей взяточничество Джо Байдена и Хантера Байдена на Украине, они снова предъявили обвинения Дональду Трампу», — отметила конгрессмен.

Она подчеркнула, что «каждый раз, когда у комитета по надзору появляются доказательства коррупции, взяточничества, отмывания денег в семье Байденов, они предъявляют обвинения Дональду Трампу».

«Согласны ли вы с Дональдом Трампом политически или нет, большая часть Америки видит в этом то, чем оно является, — использование исполнительной власти в качестве оружия для уничтожения политических врагов», — заявила Мейс.

Она добавила: «И посмотрите, Джо Байден хочет вынести Дональду Трампу смертный приговор за документы. Ему грозят сотни лет за неправильное обращение с документами, и они хотят, чтобы он умер в тюрьме. И все же Хиллари Клинтон сегодня на свободе».

Напомним, Хиллари Клинтон в бытность главой госдепартамента США использовала для электронной почты обычный, а не защищенный сервер, тем самым реально поставив под угрозу секреты США. Трамп же хранил несколько секретных документов (если хранил) у себя дома, при этом дом охранялся не только частной охраной Трампа, но и секретной службой США, случайный человек вряд ли мог попасть в помещения, где эти документы хранились.

А вот электронные письма Клинтон могли быть скачаны любым хакером, и все же дело против Клинтон не стали даже заводить.