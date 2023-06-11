Канада вмешалась в спор США и Мексики из-за трансгенной кукурузы

Решение присоединиться к полемике, разжигаемой Соединенными Штатами в рамках трехстороннего торгового договора USMCA против решения Мексики не покупать трансгенную кукурузу для потребления человеком, приняли власти Канады.

Решение присоединиться к полемике, разжигаемой Соединенными Штатами в рамках трехстороннего торгового договора USMCA против решения Мексики не покупать трансгенную кукурузу для потребления человеком, приняли власти Канады.

В Канаде заявили, что разделяют опасения Соединенных Штатов по поводу того, что ограничительные меры Мексики не имеют научного обоснования и могут привести к ненужным нарушениям торговли на североамериканском региональном рынке.

Ранее власти Мексики издали указ, запрещающий использование трансгенной кукурузы для приготовления лепешек и теста, предназначенных для потребления в пищу людьми.