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Новости Канада вмешалась в спор США и Мексики из-за трансгенной кукурузы
Кукуруза

Канада вмешалась в спор США и Мексики из-за трансгенной кукурузы

Виктория Христова Июн 11, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада вмешалась в спор США и Мексики из-за трансгенной кукурузы отключены 39 Просмотров

Решение присоединиться к полемике, разжигаемой Соединенными Штатами в рамках трехстороннего торгового договора USMCA против решения Мексики не покупать трансгенную кукурузу для потребления человеком, приняли власти Канады.

Решение присоединиться к полемике, разжигаемой Соединенными Штатами в рамках трехстороннего торгового договора USMCA против решения Мексики не покупать трансгенную кукурузу для потребления человеком, приняли власти Канады.

В Канаде заявили, что разделяют опасения Соединенных Штатов по поводу того, что ограничительные меры Мексики не имеют научного обоснования и могут привести к ненужным нарушениям торговли на североамериканском региональном рынке.

Ранее власти Мексики издали указ, запрещающий использование трансгенной кукурузы для приготовления лепешек и теста, предназначенных для потребления в пищу людьми.

 

 

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