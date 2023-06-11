В Канаде могут разрешить эвтаназию детям и психическим больным

Канадские политики в настоящее время обдумывают, следует ли разрешить эвтаназию для детей и психических больных.

Канадские политики в настоящее время обдумывают, следует ли разрешить эвтаназию для детей и психических больных.

Однако пока не ясно, будет ли либеральное правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо настаивать на этом. В Канаде эвтаназия называется «Медицинской помощью в смерти» (MAID).

В последние годы в Канаде фиксируется рекордный рост смертей от эвтаназии. Если в 2021 году от эвтаназии погибли 10 тыс. человек, то в 2022 году их количество увеличилось до примерно 13,5 тыс.

Коалиция по предотвращению эвтаназии оперирует не точными цифрами, поскольку официальных данных по количеству смертей от эвтаназии во всей стране канадские власти не публикуют. Однако самые густонаселенные провинции страны — Онтарио Альберта, Квебек и Новая Шотландия такие данные публикуют.

В Квебеке число смертей от эвтаназии выросло на 51% с 2,4 тыс. в 2021 финансовом году до 3,7 тыс. в 2022 году.

Это означает, что около 7% всех смертей в Квебеке санкционированы государством, что делает его третьей по значимости причиной смерти в провинции после рака и сердечных заболеваний, указывает Daily Mail.

Канада легализовала эвтаназию в 2016 году. Первоначально эвтаназия была ограничена пациентами старше 18 лет, страдающими неизлечимой болезнью, но, как и предсказывали критики, с каждым годом стандарты безжалостно ослабляются.

Канада является одной из семи стран, которые позволяют медицинским работникам вводить смертельные лекарства пациентам, а не предоставляют препараты для самоубийства и требуют, чтобы пациент делал себе инъекции. Это единственная страна, которая позволяет практикующим медсестрам убивать своих пациентов, подчеркивает издание.

Христианские организации, такие как ARPA — христианская правозащитная группа считают, что вместо того, чтобы продвигать эвтаназию, которая приведет к смерти тысяч канадцев, страна должна способствовать «предотвращению самоубийств и жизнеутверждающей помощи для всех».

Архиепископ Ванкувера Дж. Майкл Миллер заявил, что в 2022 году канадские законы об оказании помощи при самоубийстве являются «морально развращенными».

«За шесть лет Канада прошла путь от полного запрета эвтаназии до одного из самых разрешительных режимов эвтаназии в мире — и может появиться еще больший доступ, в том числе разрешение просить об этом „совершеннолетних несовершеннолетних“», — сказал Миллер, имея в виду очень пожилых людей.

Напомним, в фашистской Германии к эвтаназии приговаривали инвалидов и лиц с психиатрическими диагнозами, такими как эпилепсия, шизофрения, в том числе детей. В числе таких пациентов могли оказаться и больные с неясными диагнозами и нарушители больничного режима.