Байден устроил на лужайке Белого дома прием в честь «месяца гордости» ЛГБТ

Прием в честь так называемого «месяца гордости» ЛГБТ состоялся на лужайке в Белом доме. Присутствующих приветствовал президент США Джо Байден.

Прием в честь так называемого «месяца гордости» ЛГБТ состоялся на лужайке в Белом доме. Присутствующих приветствовал президент США Джо Байден.

Прием должен был состояться еще 8 июня, в четверг, однако был отложен до субботы, 10 июня, из-за тяжелого смога, который поступает в американскую столицу из-за лесных пожаров в Канаде.

Байден назвал ЛГБТ вечеринку «крупнейшим прайдом» за всю историю.

Во время приема Байден обратился к детям. «Итак, сегодня я хочу послать сообщение всему сообществу, особенно трансгендерным детям: вас любят. Вы услышаны. Вас поняли. И вы должны быть», — сказал Байден.

Законопроект штата Калифорния SB 729 стремится переопределить «бесплодие» как статус, а не как заболевание.

Изменение определения на «неспособность человека размножаться как индивидуально, так и со своим партнером без медицинского вмешательства» будет классифицировать геев как бесплодных.

Законопроект, принятый сенатом Калифорнии в прошлом месяце, потребует от страховых компаний покрытия процедур экстракорпорального оплодотворения. С изменением определения это также будет включать принуждение фирм к покрытию суррогатного материнства для геев.

Соавтор законопроекта сенатор Кэролайн Мендживар заявила, что законопроект «гарантирует, что гомосексуальным парам больше не придется платить из своего кармана больше, чем семьям, не принадлежащим к гомосексуальной ориентации». Она продолжила: «Этот законопроект имеет решающее значение для достижения полного равенства для ЛГБТК + людей, а также для продвижения всестороннего медицинского обслуживания для всех калифорнийцев».

Организация под названием «Мужчины, имеющие детей» хвасталась, что законопроект «устранит финансовые барьеры» для геев, желающих арендовать матку женщины, чтобы родить ребенка, ДНК которого принадлежит одному из мужчин, состоящих в отношениях.

Группа заявляет на своем веб-сайте: «Основное значение в нашей борьбе за более справедливый доступ к родительским возможностям имеет то, что мы знаем из нашего совместного опыта: страдания и тоска, которые испытывают однополые пары и одинокие люди из-за их неспособности воспроизводить потомство без медицинского вмешательства, равны страданиям гетеросексуальных пар, страдающих от „медицинского бесплодия“».

Против принятия SB 729 выступают калифорнийские деловые и страховые группы, которые утверждают, что это повысит страховые взносы более чем на $330 млн в год. Другие указывают на эрозию традиционной семейной структуры.

«Согласно этому законопроекту, большинство страховых планов должны будут предоставлять услуги по экстракорпоральному оплодотворению на основе чьего-либо статуса отношений или сексуальной ориентации», — сказала Эмма Уотерс из Фонда наследия.

«Для одиноких мужчин или мужских однополых пар это означает, что им потребуется доступ к суррогатной матери для вынашивания их ребенка. Таким образом, в законопроекте излагается, на что имеют право взрослые, но нигде он не касается потребностей ребенка или проблем безопасности ребенка…»

«Этот законопроект направлен на дальнейшее разрушение нуклеарной семьи отца, матери и ребенка и заставляет всех в обществе платить за него, чтобы способствовать вымышленному делу под названием «равенство рождаемости», — сказал Грег Берт, директор Калифорнийского семейного совета.