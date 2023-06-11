Канадские организации присоединились к помощи Африке

Помощь странам восточной Африки, страдающим от войны, засухи и голода собирают 12 канадских организаций.

Помощь странам восточной Африки, страдающим от войны, засухи и голода собирают 12 канадских организаций.

«Канадское правительство объявило, что до 20 июня оно передаст „Гуманитарной коалиции“ все пожертвования, сделанные отдельными канадцами, в размере до $5 млн », — сообщил Canadian Foodgrains Bank, присоединившийся к акции. Организация заявляет, что кризис «хуже, чем все, что было в последние годы».

Разгоревшиеся конфликты в Судане, Сомали и Демократической Республике Конго усугубили голод, вызванный неустойчивой погодой и экономическими потрясениями на Африканском Роге.

«В Эфиопии, Сомали, Южном Судане и Кении засухи, начавшиеся в 2020 году, продолжились и в 2023 году. Более 23 млн человек испытывают острую нехватку продовольствия и воды», — сообщил Foodgrains Bank.

GeoGlam Crop Monitor рисует немного другую картину. Эта организация сообщила, что погода в Эфиопии была в основном благоприятной, несмотря на проливные дожди и наводнения в некоторых районах. В южной части Восточной Африки выпало некоторое количество осадков и сельскохозяйственные культуры выращиваются в смешанных условиях.

Засуха наблюдается в центральной части Уганды, центрально-восточной Кении, на северо-западе и в центре Сомали, а также в северной и центральной частях Танзании, сообщает Crop Monitor. «С июня по август осадки ниже нормы прогнозируются в западных экваториальных районах и на юге центральной части Эфиопии», — говорится в отчете, опубликованном 1 июня.

Менеджер гуманитарной программы Foodgrains Bank Штефан Эпп-Куп, посетивший Сомали в мае пишет: «Жизнь и средства к существованию людей полностью разрушены. В регионе срочно необходима спасательная помощь».

В мире голодает около 828 млн человек. Исполнительный директор Foodgrains Bank Энди Харрингтон заявил: «Подрастает целое поколение людей, знающих что такое затяжная засуха, неурожай и голод. Мы должны сделать все возможное, чтобы переломить ситуацию как можно быстрее».