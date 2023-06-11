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Фото: https://focus.ua/

Зеленский заявил о своей встрече с Трюдо

Виктория Христова Июн 11, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Зеленский заявил о своей встрече с Трюдо отключены 41 Просмотров

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его неожиданного визита в Киев, 10 июня украинский президент написал об этом в своем Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его неожиданного визита в Киев, 10 июня украинский президент написал об этом в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению канадской радиостанции Radio-Canada, это уже второй визит Трюдо на Украину с начала конфликта.

Вместе с ним также прибыла министр финансов и вице-премьер Христя Фриланд.

Зеленский приветствовал Трюдо и его команду, опубликовав видео со встречи.

Украина предложила свою помощь Канаде в тушении лесных пожаров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 10 июня в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Украина готова помочь с тушением пожаров, если Канада будет нуждаться в такой международной помощи», — заявил Зеленский.

Отметим, в Канаде в последние время бушуют лесные пожары. На текущий момент властями Канады зафиксированы более 400 очагов лесных пожаров, из которых более половины пока не удается взять под контроль. В процессе тушения лесных пожаров канадские власти задействовали армию.

 

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