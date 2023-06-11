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Покупательская активность на рынке Монреаля начинает стабилизироваться

Виктория Христова Июн 11, 2023 Лев Голберг, Новости Комментарии к записи Покупательская активность на рынке Монреаля начинает стабилизироваться отключены 25 Просмотров

По данным Квебекской профессиональной ассоциации брокеров недвижимости, покупатели с удвоенной силой вернулись на рынок Монреаля, воодушевленные стабилизацией ситуации в регионе за последние несколько кварталов.

По данным Квебекской профессиональной ассоциации брокеров недвижимости, покупатели с удвоенной силой вернулись на рынок Монреаля, воодушевленные стабилизацией ситуации в регионе за последние несколько кварталов.

В своем последнем отчете QPAREB сообщил, что в мае в Монреале было продано в общей сложности 4428 жилых помещений, что представляет собой “заметно более ограниченное” падение, чем наблюдалось в последние месяцы. Снижение на 8% в годовом исчислении в мае в последний раз наблюдалось в 2015 году.

В то же время количество активных объявлений в регионе в годовом исчислении увеличилось более незначительно (на 46%) по сравнению с последними месяцами. Количество активных предложений составило 16 089 единиц, при этом прирост был зарегистрирован по всем классам жилых активов. Дома на одну семью (6 899 объявлений) показали наибольший прирост в годовом исчислении – 55%, за ними следуют кондоминиумы (6 735 объявлений, рост на 43%) и комплексы (2 407 объявлений, рост на 30%).

“Май явно знаменует возвращение покупателей на рынок, воодушевленных стабилизацией процентных ставок и цен”, – сказал Чарльз Брант, директор по анализу рынка QPAREB. “Более того, домовладельцы более склонны выставлять свою недвижимость на продажу по ценам, более соответствующим недавним продажам сопоставимой недвижимости, в контексте стабилизации и даже восстановления цен”.

Средние цены в регионе оставались относительно стабильными в годовом исчислении, что, возможно, указывает на то, что “цены восстанавливаются в условиях рынка, который остается напряженным, в пользу продавцов”, – говорится в сообщении QPAREB.

Средние цены на дома для одной семьи в мае составили 550 000 долларов (снизившись на 4% в годовом исчислении). Недвижимость с небольшим доходом за тот же период подешевела на 3% (достигнув 730 000 долларов), в то время как кондоминиумы были наиболее стабильными со снижением всего на 2% (достигнув 403 000 долларов).

“Наблюдалось лишь небольшое снижение цен по сравнению с прошлогодним пиком”, – сказал Брант. “Это отражает возобновившийся интерес к возможностям, предлагаемым на этом рынке. Таким образом, рынок на острове Монреаль более сбалансирован, и его долгосрочный потенциал роста остается ощутимым в связи с возобновлением международной и межпровинциальной миграции. Все это, несмотря на финансовые затраты, которые постоянно будут менее выгодными, чем в последние годы”.

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