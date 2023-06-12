Существенная разница между законодательством в Квебеке и в остальных провинциях Канады

Тогда, как остальные провинции Канады живут по правилам common law, Квебек использует droit civil. Это совершенно разные юридические системы!

Эта тема возникла в ходе обсуждения на Фейсбуке, где, как оказалось, многие были уверены, что в Квебеке, как и во всей Канаде, действует так называемое общее право (common law). Дискуссия, кстати, была плодотворной и может служить похвальным примером уровня общения, без хватаний за грудки и без оскорбительных эпитетов. А теперь о законодательстве:

В Канаде, федеральные структуры предоставляет провинциям определенные полномочия и компетенции для принятия законов в рамках их юрисдикции. Эти законы регулируют жизнь на провинциальном уровне без каких-либо оговорок

Использование в юридической системе французского языка, разные специфические особенности трудового права, правил и законов, регулирующих здравоохранение — всё это очень важно, Но самым главным и кардинальным отличием Квебека от остальных провинций является отличие его юридической системы.

Гражданское право и общее право

Дело в том, что Квебек использует систему гражданского права (droit civil), которая имеет французские и европейские корни, в отличие от системы общего права (common law), которая применяется в остальных провинциях Канады, основанной на английской юридической традиции.

Что такое система гражданского права, на котором строится законодательство Квебека? : Система гражданского права, также известная как континентальная, романо-германская система права или же, неформально называемая Наполеоновым Кодексом, является одной из двух основных систем права в мире. Система гражданского права имеет свои корни в римском праве и развилась в континентальной Европе. Наполеон установил основные принципы этой системы, по которой и живёт Европа, часть Азии, Латинской Америки и Африки.

Основные черты системы гражданского права:

Кодификация: Одной из ключевых особенностей гражданского права является наличие законодательных кодексов (гражданский кодекс, уголовный кодекс), которые содержат основные нормы и принципы права в различных областях, таких как гражданское право, торговое право, трудовое право и т.д. Эти кодексы являются основой системы и используются судьями для принятия решений. То есть, как пример, судья руководствуется в принятии решения определённой статьёй (или статьями) соответствующего кодекса. Он консультируется с текстом статьи, с разъяснениями, подзаконными актами и выносит решение.

Одной из ключевых особенностей гражданского права является наличие законодательных кодексов (гражданский кодекс, уголовный кодекс), которые содержат основные нормы и принципы права в различных областях, таких как гражданское право, торговое право, трудовое право и т.д. Эти кодексы являются основой системы и используются судьями для принятия решений. То есть, как пример, судья руководствуется в принятии решения определённой статьёй (или статьями) соответствующего кодекса. Он консультируется с текстом статьи, с разъяснениями, подзаконными актами и выносит решение. Роль законодателя: В системе гражданского права особое значение придается роли законодателя. Законодательство считается основным источником права, и судьи играют более пассивную роль в интерпретации законов. Как законодатель сформулировал закон, так тот и должен исполняться.

В системе гражданского права особое значение придается роли законодателя. Законодательство считается основным источником права, и судьи играют более пассивную роль в интерпретации законов. Как законодатель сформулировал закон, так тот и должен исполняться. Роль судьи: В системе гражданского права роль судьи заключается толковании и применении законов. Судья рассматривает факты дела и применяют соответствующие нормы и принципы, записанные в текстах законов.

В системе гражданского права роль судьи заключается толковании и применении законов. Судья рассматривает факты дела и применяют соответствующие нормы и принципы, записанные в текстах законов. Прецеденты: Судьи не обязаны следовать прецедентам, установленным другими судами, хотя они могут учитывать их в своих решениях, но в любом случае решения не могут противоречить существующему тексту действующего закона или законов.

Основные черты общего права:

Система общего права, также известная как англо-американская система права, является одной из двух основных систем права в мире, наряду с системой гражданского права. Система общего права развилась в Англии и она распространена во многих странах, которые имели британскую колониальную историю, включая Соединенные Штаты, Канаду (без Квебека), Австралию и другие.

Прецеденты, то есть решения судов, имеют большое значение в системе общего права. Судьи обязаны учитывать и применять прецеденты, установленные высшими судами при рассмотрении дел. Прецеденты служат важным источником права и помогают формированию правовых принципов и стандартов. Предыдущие решения судов (по отношению к проходящему суду) представляют собой важнейший источник права.

Система общего права основана на юридической доктрине старейшинства прецедентов, что означает, что решения более высоких судов обязательны для судов нижестоящих уровней.

Иначе говоря, юридическая структура развивается в этой систем на основе накопленного опыта и прецедентов.

Неопределенность закона: В системе общего права законы и кодексы менее подробны. Они часто оставляют место для их интерпретации и разъяснения через судебные решения.

В системе общего права законы и кодексы менее подробны. Они часто оставляют место для их интерпретации и разъяснения через судебные решения. Роль судьи: Судья имеет большую свободу для их толкования и применения на основе юридической аргументации и прецедентов. Судья анализирует факты, интерпретирует прецеденты, и принимает решения на основе своего усмотрения и понимания права.

Область применения одной из двух систем или в их совокупности

В Канаде судебное дело будет расследоваться на основе либо того, либо иного права, в зависимости от места совершения проступка (речь далеко не всегда о преступлении). Есть сложные случаи — например, тяжба между двумя компаниями с разным нахождением их штаб-квартир, да и во многих иных случаях (да хотя бы, как определяться с компенсациями, если товар пострадал во время транспортировки через Квебек, хотя был погружен в Онтарио и должен был быть доставлен в Галифакс. Или как судиться клиенту с сервисом, если клиент живёт в Квебеке, нарушение его прав имело место в Квебеке, но ответственность несёт служба поддержки из Оттавы).

Вопросы решаются без особых сложностей. Стороны могут договариваться об области применения гражданского или общего права, иногда суд может руководствоваться и обеими системами, как-то их совмещая, но это уже сугубо юридическая сторона дела, а для обычных граждан главное — знать, что если вы живёте в Квебеке, то вы живёте по гражданскому праву, оно же континентальное, оно же Кодекс Наполеона.

С возникающими более сложными вопросами взаимоотношения обеих систем лучше обратиться к юристам — эта тема изучается не на одной лекции, она долгая и сложная.