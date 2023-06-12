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Центр истории Монреаля. Фото Меган Хорхенсен.

Биографии исторических деятелей Квебека

Megan Jorgensen Июн 12, 2023 История, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Это интересно Оставить комментарий 59 Просмотров

Биографии квебекцев. Продолжение списка самых выдающихся деятелей в истории Квебека

Самые известные и самые почитаемые персонажи, оставившие значительный след в истории Квебека и Канады. Кем они были…

Продолжаем рассказывать о самых выдающихся деятелях в истории Квебека и Канады, чьи имена, чаще всего на слуху – в их честь названы улицы, города, районы, площади, школы, больницы, аэропорты, заводы…  Упоминания этих людей встречаются повсюду.

Жан Луи Бодри (Jean-Louis Beaudry). 1809-1886. Торговец. Миллионер. В юности, сторонник движения Патриотов. Позже занимает консервативные позиции. Трижды избирался мэром Монреаля (в 1862, в 1877 и в 1881 годах). Его имя носит станция метро Бодри (Beaudry). Любопытный факт: его родной брат Прюден был мэром Лос-Анжелеса.

Джон Янг (John Young). 1811-1878. Родился в Шотландии. Иммигрировал в Канаду в юности. Во время восстания Патриотов, сражается на стороне англичан. Комиссар порта Монреаля. Ему принадлежит заслуга строительства набережной, складов, углубления порта, железной дороги. Памятник Янгу стоит на набережной в центре Монреаля.

Жорж Этьен Картье (George Étienne Cartier). 1814-1872. В юности сторонник Патриотов, участник боя при Сен-Дени. Политэмигрант, возвращается в Канаду после амнистии. Видный промышленник и политик. В 1858 году назначен премьер-министром Канады, выступает за создание канадской федерации, разрабатывает положения, согласно которым в 1867 году и была создана современная Канада.

Луи Аршамбо (Louis Archambault). 1815-1906. Плотник и столяр. Создатель Союза ремесленников франкоговорящих канадцев, первого профессионального союза работников искусств.

Октав Кремази (Octave Crémazie). 1827- 1879. Выдающийся квебекский поэт. Первые поэмы посвящены крымской войне – «Восточная война» и «На руинах Севастополя». Выражал интересы франкоговорящих канадцев. Монреальская станция метро Кремази (Crémazie) носит имя поэта.

Монсеньор Эдуард-Шарль Фабр (Mgr Édouard-Charles Fabre). 1827-1896. Первый архиепископ Монреаля. Активно способствовал развитию образования и был сторонником меньшего вмешательства церкви в светские дела. Брат Эктора Фабр.

Шарль Огюст Глобенский (Chartles-Auguste-Maximilien Globensky). 1830-1906. Писатель, историк, разносторонний учёный. Разрабатывал планы железных дорог Квебека, написал ряд работ, посвящённых сельскому хозяйству Квебека. Автор выдающихся исследований о движении Патриотов.

Антуан Лабель (Antoine Labelle). 1833 – 1891. Священник, епископ. Организатор колонизации западных земель Квебека (Лорентиды, Абитиби), основал ряд городов и деревень. Министр сельского хозяйства. Первый священник, вошедший в правительство. Один из самых известных религиозных деятелей в истории Квебека. Его имя носят улицы, бульвары и муниципалитет.

Эктор Фабр (Hector Fabre). 1834-1910. Адвокат, журналист, редактор крупнейших газет и журналов. В 1882 году назначен представителем Квебека в Париже. Первый официальный представитель Квебека за рубежом, активно пропагандировавший провинцию на мировой арене. Брат архиепископа Эдуарда Фабр.

Луис Фрешет (Louis Fréchette). 1839-1908. Выдающийся канадский поэт, писатель, драматург. Основал несколько журналов и газет, был редактором, выпустил несколько поэтических сборников. Принимал активное участие в политике. Выступал за аннексию Квебека Соединёнными Штатами.

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