Биографии квебекцев. Продолжение списка самых выдающихся деятелей в истории Квебека

Самые известные и самые почитаемые персонажи, оставившие значительный след в истории Квебека и Канады. Кем они были…

Продолжаем рассказывать о самых выдающихся деятелях в истории Квебека и Канады, чьи имена, чаще всего на слуху – в их честь названы улицы, города, районы, площади, школы, больницы, аэропорты, заводы… Упоминания этих людей встречаются повсюду.

Жан Луи Бодри (Jean-Louis Beaudry). 1809-1886. Торговец. Миллионер. В юности, сторонник движения Патриотов. Позже занимает консервативные позиции. Трижды избирался мэром Монреаля (в 1862, в 1877 и в 1881 годах). Его имя носит станция метро Бодри (Beaudry). Любопытный факт: его родной брат Прюден был мэром Лос-Анжелеса.

Джон Янг (John Young). 1811-1878. Родился в Шотландии. Иммигрировал в Канаду в юности. Во время восстания Патриотов, сражается на стороне англичан. Комиссар порта Монреаля. Ему принадлежит заслуга строительства набережной, складов, углубления порта, железной дороги. Памятник Янгу стоит на набережной в центре Монреаля.

Жорж Этьен Картье (George Étienne Cartier). 1814-1872. В юности сторонник Патриотов, участник боя при Сен-Дени. Политэмигрант, возвращается в Канаду после амнистии. Видный промышленник и политик. В 1858 году назначен премьер-министром Канады, выступает за создание канадской федерации, разрабатывает положения, согласно которым в 1867 году и была создана современная Канада.

Луи Аршамбо (Louis Archambault). 1815-1906. Плотник и столяр. Создатель Союза ремесленников франкоговорящих канадцев, первого профессионального союза работников искусств.

Октав Кремази (Octave Crémazie). 1827- 1879. Выдающийся квебекский поэт. Первые поэмы посвящены крымской войне – «Восточная война» и «На руинах Севастополя». Выражал интересы франкоговорящих канадцев. Монреальская станция метро Кремази (Crémazie) носит имя поэта.

Монсеньор Эдуард-Шарль Фабр (Mgr Édouard-Charles Fabre). 1827-1896. Первый архиепископ Монреаля. Активно способствовал развитию образования и был сторонником меньшего вмешательства церкви в светские дела. Брат Эктора Фабр.

Шарль Огюст Глобенский (Chartles-Auguste-Maximilien Globensky). 1830-1906. Писатель, историк, разносторонний учёный. Разрабатывал планы железных дорог Квебека, написал ряд работ, посвящённых сельскому хозяйству Квебека. Автор выдающихся исследований о движении Патриотов.

Антуан Лабель (Antoine Labelle). 1833 – 1891. Священник, епископ. Организатор колонизации западных земель Квебека (Лорентиды, Абитиби), основал ряд городов и деревень. Министр сельского хозяйства. Первый священник, вошедший в правительство. Один из самых известных религиозных деятелей в истории Квебека. Его имя носят улицы, бульвары и муниципалитет.

Эктор Фабр (Hector Fabre). 1834-1910. Адвокат, журналист, редактор крупнейших газет и журналов. В 1882 году назначен представителем Квебека в Париже. Первый официальный представитель Квебека за рубежом, активно пропагандировавший провинцию на мировой арене. Брат архиепископа Эдуарда Фабр.

Луис Фрешет (Louis Fréchette). 1839-1908. Выдающийся канадский поэт, писатель, драматург. Основал несколько журналов и газет, был редактором, выпустил несколько поэтических сборников. Принимал активное участие в политике. Выступал за аннексию Квебека Соединёнными Штатами.