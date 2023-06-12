Вниманию лиц, которые желают воспользоваться услугами иммиграционного консультанта

Дисциплинарный комитет запретил практику известному консультанту и исключил эту женщину из рядов профессионального ордена иммиграционных консультантов.

Весьма возможно, многим читателям будет полезно узнать, что только что дисциплинарный комитет профессионального ордена иммиграционных консультантов (официальное название ассоциации — Collège des consultants en immigration et en citoyenneté du Canada – CCIC) исключил уже бывшего консультанта — Марию Эспозито (Maria Esposito) из рядов организации. Комитет распорядился о «немедленном изъятии» лицензии у этой дамы и принял решение о том, что она должна выплатить штраф в 20 тысяч долларов в пользу ассоциации, оплатив также и все расходы на расследование её дела.

Бывший консультант Мария Эспозито активно работала на рынке предоставления иммиграционных услуг в Канаде. Она обещала (и гарантировала) успешное прохождение всех этапов иммиграции как беженцам, которые уже находились на территории страны, так и желающим въехать в качестве иммигрантов. Её фирма рекламировала свои услуги по всему миру. У Марии Эспозито было два офиса — один в Монреале, другой в Онтарио.

Расследование со стороны ордена началось в апреле, когда в CCIC стали поступать жалобы от обманутых клиентов. Оказалось, что в некоторых случаях фирма просто «забывала» оформлять дела, хотя не забывала получать предоплату за обещанные услуги. Люди ждали годами, получая отписки, мол, дело движется, тогда как на самом деле присланные документы никто и не рассматривал. В отедльных случаях фирма не уведомляла клиентов о решениях канадских властей, причём иногда соискателя просили предоставить какой-то дополнительный документ, который получить было легко, но кандидат, не зная об этом требовании, конечно же, документ вовремя не предоставлял, и его дело иммиграционные власти закрывали.

Несколько жалоб были направлены напрямую в Комиссию по иммиграции и беженству Канады, которая и передала их в профессиональную ассоциацию. Всего в расследовании фигурируют 45 дел кандидитов, которые стали жертвами этого иммиграционного консультанта. Нам известен один случай, когда клиент фирмы из одной из стран бывшего СССР заплатил за оформление его заявки несколько тысяч долларов, после чего фирма в течение двух лет отделывалась отписками.

Как правило, когда мадам представляла апелляцию на принятое комиссией решение об отказе в предоставлении статуса иммигранта, эта апелляция отклонялась из-за неправильных формулировок, которые или не относились к делу или игнорировали причины принятия отрицательного решения. По меньшей мере пять человек, которые запросили статус иммигранта уже находясь на территории Канады, получили предписание о высылке, причём весьма вероятно причина была в, мягко говоря, непрофессиональном подходе консультанта.

Сама мадам Эспозито пояснила, что «отдельные недостатки в работе» были вызваны ошибками и некомпетентностью одного из её сотрудников.

Заметим в заключение, что штраф-то она заплатит — куда денется? – но сколько же человек стали жертвами её… Так что, остаётся пожелать тем, кто хочет оформить иммиграцию в Канаду, не стать жертвами мошенников и некомпетентных лиц.