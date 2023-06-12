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Новости Швейцарская Glencore предложила купить канадскую компанию Teck за наличные
Фото: https://www.thetimes.co.uk/

Швейцарская Glencore предложила купить канадскую компанию Teck за наличные

Виктория Христова Июн 12, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Швейцарская Glencore предложила купить канадскую компанию Teck за наличные отключены 49 Просмотров

Швейцарская торговая компания Glencore представила альтернативное предложение о покупке канадской горнодобывающей компании Teck за наличные.

Швейцарская торговая компания Glencore представила альтернативное предложение о покупке канадской горнодобывающей компании Teck за наличные.

Glencore подтвердила, что компания представила новое предложение совету директоров Teck Resources. В заявлении говорится, что швейцарская торговая компания предложила приобрести угольный бизнес Teck (EVR) за наличные.

Отмечается, что новое предложение следует рассматривать как альтернативу. Однако Glencore по-прежнему готова к слиянию, как предлагалось ранее.

Приобретение EVR за наличные позволит Glencore выделить свой собственный угольный бизнес и объединить его в новую компанию («CoalCo»), создающую добавленную стоимость, говорится в заявлении Glencore. Сделка между Glencore и Teck пользуется сильной поддержкой акционеров.

Ранее компания Teck из Ванкувера отклонила предложение Glencore на сумму 22,5 млрд долларов об объединении двух компаний. Вместо этого Teck реализовал свои собственные планы по раздельной продаже своего медного и угольного бизнеса.

Однако в апреле Teck отозвала первоначальный план по разделению бизнеса в последнюю минуту после того, как компании не удалось получить достаточную поддержку акционеров. При этом Glencore не сдается: две недели назад Bloomberg сообщил со ссылкой на инсайдеров, что швейцарская компания работает над поправками к предложению.

 

 

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