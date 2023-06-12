Скончался Сильвио Берлускони – один из самых известных европейских политиков

Утром 12 июня в Милане, после долгой и тяжёлой болезни скончался бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, один из самых известных и спорных политиков.

Сильвио Берлускони (Silvio Berlusconi) – итальянский политик, предприниматель и медиамагнат. Он родился 29 сентября 1936 года в Милане и скончался 12 июня 2023 года, в одной из больниц Милана, в возрасте 86 лет. Он был доставлен срочно в больницу в пятницу, но врачи не смогли помочь. В течение нескольких лет политик страдал от рака простаты, от хронического миеломоноцитарного лейкоза и легочной инфекции.

Берлускони был президентом Совета министров Италии (премьер-министром) трижды – с 1994 по 1995 год, с 2001 по 2006 год и с 2008 по 2011 год.

Он также является основателем и владельцем медиаконгломерата Fininvest, который включает в себя телевизионные каналы, издательства и другие медиаактивы. В сфере бизнеса Берлускони активен в различных отраслях, включая недвижимость, финансы и развлечения.

Берлускони также был лидером политической партии “Вперёд, Италия” (Forza Italia), которая была создана им в 1994 году. Он играл важную роль в итальянской политике в течение длительного периода и вызывал контроверсии своими взглядами и поведением. Он также был известен своими скандальными выходками и судебными процессами, как направленными против него, так и инициированными им самам.

За свою политическую карьеру Берлускони стал одним из самых влиятельных и спорных политиков Италии. Его правление было сопряжено с реформами, скандалами, судебными делами и резкой критикой со всех сторон, как от оппозиции, так даже и от членов его собственной партии. После ухода из политики он продолжал несколько лет оставаться публичной фигурой и предпринимателем в Италии.

В любом случае Берлускони оставил важный след в итальянской политике и оказал сильное влияние на развитие политических отношений в Европе.