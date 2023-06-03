Чтиво выходного дня: цветет магнолия

Вот сколько невероятных, чудесных и ранее неизвестных фактов удалось мне найти, воодушевившись от цветения магнолии. Найти и рассказать их вам! И мне почему-то кажется, что многие из вас захотят после прочитанного посадить у себя во дворе магнолию. Если это так, то помните, что посадка магнолии осенью – это самое благоприятное время, и если ваш саженец начнет осваивать сад в осенние деньки, то он наверняка выживет, и будет радовать вас на протяжении долгих лет.

Магнолии прекрасные цветы Чаруют своим дивным ароматом. Изящество, блаженство красоты В изгибах лепестков её крылатых.

Что для вас символизирует весну? Тепло? Солнышко? Первые листочки на деревьях? Для меня появление тюльпанов было первым вестником весны. Став постарше я ждала – не могла дождаться цветения и дурманящего запаха сирени… А последние несколько лет с нетерпением жду цветения магнолии. Несмотря на ее южную прописку, здесь, в северной стране, я ее впервые внимательно рассмотрела, облюбовала и теперь весна у меня связана только с ней.

Да и как можно пройти мимо такого невероятного, яркого, нежного, буйного цветения? Как можно не остановится и не залюбоваться этим истинным чудом природы? Как не потянуться за телефоном и не заснять такое великолепие? Никак, согласна!

А ведь магнолия – не просто красивое дерево. В некоторых культурах оно является знаковым. В былые времена существовало поверие про магнолию. Если молодая девушка будет идти домой и встретит по дороге это растение, то скоро ее будет ждать семейная жизнь. Наверное, из этой истории следует, что многие девушки используют магнолию для своего свадебного декора. Это, как я теперь понимаю, не только красоты ради, но и крепкой семейной жизни для.

Кроме того, магнолию использовали в пищу. Во времена правления Китайского императора листья магнолии считались самым большим деликатесом.

Магнолия является официальным цветком штата Миссисипи и Луизиана, причем штат Миссисипи именуют «Государством Магнолий» именно из-за обильного распространения этого растения. Представляете, какая там красота в это время года!

А почему собственно магнолия так названа, не задумывались? А я вот заинтересовалась и полезла в Интернет за информацией. И вычитала следующее.

Во времена Людовика XIV во Франции предпринимались многочисленные заморские экспедиции, одной из задач которых был поиск новых лекарственных растений. Шарль Плюмье, францисканский монах и ботаник, трижды побывал в Америке и каждый раз возвращался с образцами новых растений. Однажды в тропическом лесу он увидел удивительное дерево с громадными душистыми цветками. Тогда он и дал этому растению имя своего друга, профессора ботаники Пьера Маньоля. Так вот магнолия обрела свое название. Никому неизвестный ботаник живет в веках в такой неповторимой красоте, великолепии и яркости красок! Думал ли он об этом?

А в XVIII веке магнолия навела в Европе ажиотаж! Туда завезли первые деревца этого чуда! И когда с ней познакомились европейцы, их восторг был неописуем. Началась «магнолиевая лихорадка», подобная «тюльпановой горячке» в Голландии. Садоводы стали красть цветущие деревья друг у друга и переправлять в Голландию в обмен на луковицы тюльпанов. А говорят, что воровство – чисто русская привычка! Вот вам аргумент в спорах против этого утверждения! Магнолию крали друг у друга все кому не лень: немцы, французы, итальянцы, испанцы… А русские – нет! А почему? А потому что долгое время в нашем климате магнолия не приживалась. И наконец, в конце позапрошлого века стала постепенно приживаться на юге России, в Крыму и на Кавказе. А вот японцы сложили об этом дереве красивую и грустную легенду. Когда-то давно, жила в Японии молодая девушка Кейко, зарабатывающая деньги, создавая для продажи прекрасные бумажные цветы. Только вот стоили они, к сожалению, сущие гроши и она еле-еле сводила концы с концами.И так продолжалось долгое время. Но… На протяжении долгого времени она кормила старого попугая, который рассказал девушке одну тайну. Дело в том, что бумажные шедевры могут стать живыми, если только оросить их капелькой своей крови. Но для этого дела нельзя использовать последнюю каплю крови. Благодаря этому волшебству Кейко стала несметно богатой, но вскоре пришла беда. Молодой человек, которого она полюбила, был слишком алчным и заставлял девушку очень много работать. В скором времени ей пришлось отдать последнюю капельку крови. Конечно же, она умерла, ну, а оживший последний цветок был назван магнолией. Но это печальное отступление не умаляет полезных свойств магнолии. Ценят ее как за красоту, так и за эфирные масла, содержащиеся в ее плодах, цветах и листве. Используют их как антисептик, при гипертонии, ревматизме и заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Благодаря настойкам из лепестков магнолии снижается артериальное давление. Также можно избавиться от бронхиальной астмы. Но самое простое и эффективное применение – следующее: чтобы сделать ваши волосы более крепкими, вам понадобятся листья магнолии, которые необходимо измельчить. На один литр кипятка используется 3 ложки листвы. Дайте им настояться в течение суток и после этого можете использовать таким образом: помыв голову обычным шампунем, ополосните волосы настоем листьев. Просто, легко, полезно. И самое главное – доступно! Ведь в Монреале такое огромное количество деревьев магнолии! В истории международной почты начала ХХ-го века известен случай, когда в Австралии в почтовый ящик был опущен лист магнолии с короткой надписью: «Льву Толстому». Лист был вручен адресату в Ясной Поляне — столь велика была слава русского писателя.

Вот сколько невероятных, чудесных и ранее неизвестных фактов удалось мне найти, воодушевившись от цветения магнолии. Найти и рассказать их вам! И мне почему-то кажется, что многие из вас захотят после прочитанного посадить у себя во дворе магнолию. Если это так, то помните, что посадка магнолии осенью – это самое благоприятное время, и если ваш саженец начнет осваивать сад в осенние деньки, то он наверняка выживет, и будет радовать вас на протяжении долгих лет.

А пока – выйдите на улицу, пройдитесь по солнечному Монреалю! И вы наверняка не однажды остановите свой взгляд на пышущей красотой и нежностью магнолии! Наслаждайтесь теплом и красотой!