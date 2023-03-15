3 апреля восстанавливается железнодорожное движение между Монреалем и Нью-Йорком

Очень хорошая новость для тех, кто хочет посетить Нью-Йорк — отменённый в начале пандемии поезд Монреаль-Нью-Йорк возвращается.

Железнодорожное сообщение между Монреалем и Нью-Йорком было прервано три года назад, в самом начале пандемии. Конечно, можно было отправиться в поездку на автомобиле, на автобусе или на самолёте, а то и сесть на якту, но поезд долгие годы оставался самым удобным средством передвижения, не требующим таких затрат, как авиаперелёт.

И вот теперь, 3 апреля сего года, американская железнодорожная компания Amtrаk восстанавливает движение, вновь запуская поезд Adirondack – традиционное название этого маршрута, потому что он проходит вблизи одноименных гор, славящихся своими лыжными склонами. Маршрут проходит по живописным местам, и пассажиры могут любоваться окружающими горами, рекой, городскими пейзжами, чистыми и тихими посёлками, стоящими вдоль дороги.

Всего поезд делает на своём пути девятнадцать остановок, включая Платтсбург (пограничный город на территории США) и Олбани (столица штата Нью-Йорк). Время в пути — 11 часов. Пограничные формальности и таможня проходятся прямо в вагоне, выходить не надо, как правило, всё совершается быстро и чётко, хотя иногда случаются задержки.

Разумеется, автобусы отменены не будут, и компания Greyhound продолжит обслуживать этот же маршрут. То же касается и самолётов