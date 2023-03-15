Результаты частичных выборов в монреальском избирательном округе Saint-Henri-Sainte-Anne

На выборах в монреальском районе Saint-Henri-Sainte-Anne левая партия Québec solidaire одержала победу практически с разгромным счётом.

Состоялись промежуточные выборы в Национальную Ассамблею Квебека в монреальском избирательном округе Saint-Henri-Sainte-Anne. Этот обширный район охватывает районы Saint-Henri, Griffintown, la Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, VilleÉmard, Côte-Saint-Paul. Он простирается от ныне фешенебельного Griffintown, до традиционных рабочих кварталов la Petite-Bourgogne и Côte-Saint-Paul.

В округе примерно 60 тысяч избирателей и до осени прошлого года их представляла в Парламенте Квебека мадам Доминик Англаде, бывший шеф Либеральной партии Квебека. После поражения партии на выборах в Национальную Ассамблею, мадам Англаде ушла в отставку и сняла с себя депутатские полномочия.

И вот прошли выборы по замещению вакантного места. Результаты, мягко говоря, ошеломили. Депутатом от округа избран Гильом Клиш-Ривар (Guillaume Cliche-Rivard), представляющий Солидарный Квебек. У Клиш-Ривара большой опыт работы в политике на уровне Квебека, ранее он был шефом Ново-Демократической партии Канады в Квебеке, но полевел даже в с сравнении и левой партией НДП и перешёл в Солидарный Квебек.

Либеральная партия потеряла более половины голосов избирателей (на осенних выборах за либералов проголосовали 11 тысяч человек, а на сей раз менее пят тысяч). Это худший результат партии за всю историю выборов в этом округе.

Что касается Солидарного Квебека, то его победа симпттоматична. Дело в том, что избиратеи округа представляют самые разные слои и классы общества — среди них и представители самых обеспеченных классов (Griffintown), и представители самых малообеспеченных слоев. Если раньше Солидарный Квебек, как правило, побеждал в районах, где проживают много студентов, а молодёжь всегда настроена в массе своей на революционные изменения и поддерживает левые взгляды, то теперь солидаристы одержали убедительную победу в районе, где студентов и молодёжи не больше, чем в любом среднестатистическом районе провинции.

Более того, проиграли с разгромнм счётом консерваторы, CAQ (правящая партия в Квебеке), и Квебекская пратия — тоже левая, но не настолько левая, как QS. На иллюстрации можно увидеть результаты у каждой партии. Надо признать, что для всех партии это разгром. Кроме Québec Solidaire.

44,5 процентов у ультра-левых (возможно, термин дискуссионный, но ни в коем случае не отрицаемый с порога, так сказать) показательны — общество, судя по всему, движется в сторону левизны. Люди склоняются к тому, чтобы дать возможность крайне левым силам править и провести серьёзные реформы. Неудивительно — лозунги «отнять всё у богатых и поделить среди бедных» всегда звучат привлекательно. Как и конкретные пункты программы, такие, например, как практические бесплатные билеты на междугородние поездки по всему Квебеку — кому ж такое не понравится… Где деньги взять? Вестим, где, отнять у богатых. Одним словом, партия на обещания не скупится, народ же надеется, что обещания осуществимы и реальны. И если так будет продолжаться и дальше, мы ещё увидим большевиков у власти в Квебеке. Последствия их победы увидят и жители. Впрочем, апокалиптические прогнозы могут оказаться и ошибочны. Поживём увидим.