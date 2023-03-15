Поговорим немного об облаках. Не забывайте, в облачную погоду над каждым из нас висят десятки тонн воды

Облака – главный элемент, позволяющий делать правильные метеорологические прогнозы. Чем больше мы о них знаем, тем точнее прогноз.

Погоды по всему Квебеку стоят пасмурные, хотя, вроде бы, считаются весенними, но если выглянуть в окно, то возникают серьёзные сомнения в намерении природы отказаться от зимних веяний. Небо закрыто облаками, которые грозно нависают над Квебеком, и фраза «над всей провинцией безоблачное небо» не звучит никак.

Посему, может быть, вам будет интересно узнать немного больше об облаках и их особенностях, хотя кто-то, возможно, изучал облака в шкооле на уроках природоведения, но, наверняка, подзабыл какие-то сведения:

Всего в природе насчитывается около трёх десятков видов облаков, хотя ряд из этих видов можно считать «подвидами» более широкой группы. Это кучевые облака, перистые, слоистые, лентикулярные (они же «чучевичные»), дождевые и прочие. Изучение всех видов облаков и наблюдение за ними помогает понять природные процессы и делать метеорологические прогнозы. Именно благодаря тому, что мы всё больше узнаем об облаках и улучшается точность прогнозов. Если тридцать лет назад точными были двухдневные прогнозы, то двадцать лет назад можно было уверенно говорить о точности трёхдневных, а сегодня достаточно точноые прогнозы делаются на неделю, а то и больше. И улучшение прогнозов прямо связано с лучшим пониманием облаков.

Облака — явление любопытное само по себе. Например, средне-стандартное кучевое облако — а кучевые облака являются самыми распространёнными, весит 500 тонн! Его длина составляет примерно километр, как и высота. Оно состоит только из воды, и это означает, что в одном среднем кучевом облаке содержится 500 тонн воды, которая нависает над нашими головами и грозит обрушиться на землю мощным потоком.

Как учёные узнали о весе облака? Да очень просто — легко вычислить общий объём облака и легко узнать плотность кубического метра облака (примерно половина грамма на кубический метр), остальное дело арифметики.

Но и простой взгляд на небо позволяет любому из нас сделать метеорологический прогноз — коли небо закрыто тучами, весьма возможно, что будет дождь.