Канада приняла 170 тысяч украинских беженцев

Около 170 000 украинских беженцев прибыли в Канаду. Об этом сообщил журналистам во вторник министр иммиграции, беженцев и гражданства Канады Шон Фрейзер.

Отвечая на вопрос, будет ли продлено их пребывание в Северной Америке по специальной программе, срок действия которой истекает 31 марта, Фрейзер сказал, что, скорее всего, оно будет продлено. «В самом ближайшем будущем, я думаю, будут новости (на эту тему) к 31 марта», — сказал министр.

Министерство иммиграции заявило о том, что заявки на ПМЖ и визы временного пребывания, то есть студенческие, рабочие и туристические, от украинцев будут рассматривать в приоритетном порядке. Те, кто уже подал заявку на ПМЖ, разрешение на работу или учебу, могут связаться с Министерством иммиграции через онлайн-портал и заявить о срочности рассмотрения вашей заявки. В обращении можно писать ключевое слово Ukraine2022, чтобы его рассмотрели в приоритетном порядке, указав, безусловно, весомую для этого причину.

Чуть ранее на канадское правительство началось давление и высказывались требования ввести для украинцев безвизовый въезд в страну. Власти никак такой вариант не комментировали, поэтому маловероятно, что украинцев будут впускать в Канаду без визы.