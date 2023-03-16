В Канаде обнаженная женщина выбежала на сцену во время концерта

Выступление певицы Аврил Лавин было прервано девушкой, топлесс выбежавшей на сцен.

Отмечается, что инцидент произошел во время выступления певицы в Эдмонтоне, провинция Альберта, на церемонии награждения победителей 52-й музыкальной премии Juno Awards, ежегодно вручаемой с 1970 года.

Некая активистка выбежала на сцену, сняв с себя топ. На теле обнаженной женщины черной краской было написано: «Save the Green Belt & Land Back» («Сохраните зеленую зону и верните землю»).

Как сообщает издание, в соцсетях позже появились кадры, на которых отчетливо видно, что певица пытается прогнать обнаженную женщину со сцены, но та сопротивляется. Вывести из зала нарушительницу общественного порядка смог только охранник.

Согласно появившейся в СМИ информации, обнаженная женщина таким образом выражала свое несогласие с решением премьер-министра провинции Онтарио Дага Форда построить на охраняемой зеленой зоне несколько зданий.