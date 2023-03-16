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Новости В Канаде обнаженная женщина выбежала на сцену во время концерта

В Канаде обнаженная женщина выбежала на сцену во время концерта

Виктория Христова Мар 16, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде обнаженная женщина выбежала на сцену во время концерта отключены 16 Просмотров

Выступление певицы Аврил Лавин было прервано девушкой, топлесс выбежавшей на сцен.

 

Отмечается, что инцидент произошел во время выступления певицы в Эдмонтоне, провинция Альберта, на церемонии награждения победителей 52-й музыкальной премии Juno Awards, ежегодно вручаемой с 1970 года.

Некая активистка выбежала на сцену, сняв с себя топ. На теле обнаженной женщины черной краской было написано: «Save the Green Belt & Land Back» («Сохраните зеленую зону и верните землю»).

Как сообщает издание, в соцсетях позже появились кадры, на которых отчетливо видно, что певица пытается прогнать обнаженную женщину со сцены, но та сопротивляется. Вывести из зала нарушительницу общественного порядка смог только охранник.

Согласно появившейся в СМИ информации, обнаженная женщина таким образом выражала свое несогласие с решением премьер-министра провинции Онтарио Дага Форда построить на охраняемой зеленой зоне несколько зданий.

 

 

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