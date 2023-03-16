Канада готовит дополнительный СПГ для Азии

Cedar LNG сможет обеспечить экспорт 3 млн тонн СПГ в год

Cedar LNG, первое в Канаде предприятие по производству сжиженного природного газа, принадлежащее коренному населению, получило сертификат экологической оценки от Управления по охране окружающей среды Британской Колумбии.

СПГ-терминал сможет обеспечить экспорт 3 млн тонн СПГ в год. Учитывая географическое положение, проект нацелен на продажу энергоносителя в Азию, которая ближе всего.

3 млн тонн СПГ — это не слишком много. Да и объект запустят не в ближайшие дни (в III квартале 2023-го будет только принято инвестрешение).

Для сравнения: в первой половине 2022-го с «Ямал СПГ» и «Сахалин–2» в Китай было отправлено 1,84 млн тонн СПГ.

Совсем недавно прошла информация о том, что Канада намерена с 2025 г. стать основным поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) для Южной Кореи и Японии, о чем заявила глава канадского МИД М. Жоли.

Мы станем для них основным поставщиком ключевых энергоресурсов, начиная с 2025 г.

В 2025 г. в канадском Китимате (тихоокеанская провинция Британская Колумбия) будет открыт крупный СПГ-терминал, 20% доли которого будет принадлежать южнокорейским и японским компаниям.

Этот проект позволит Канаде укрепить энергетическую безопасность азиатского региона на фоне растущего влияния здесь РФ и КНР.

Намерения Канады обусловлены давними дружескими связями Оттавы с Сеулом и Токио, а на фоне растущей нестабильности в мире Канада может принести больше стабильности.

Кроме того, Оттава заинтересована в укреплении связей с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы выработать с ними единый подход в отношениях с Китаем. Тезисы М. Жоли: Завод LNG Canada уже готов более чем на 70%, на побережье Китимата суда активно доставляют модули с китайских верфей.

Этот проект имеет серьезные преимущества перед добычей на побережье Мексиканского залива США, потому что он намного ближе к Азии и не требует доставки через перегруженный Панамский канал. Помимо Shell, в консорциум входят Mitsubishi Corp., PetroChina Co. Ltd., Korea Gas Corp. и Petroliam Nasional Bhd.