Изменение климата усугубляет опасную для авиаперелётов турбулентность

Учёные Университета Рединга указали на новую опасность глобального потепления. По мнению специалистов, дальнейшее изменение климата может привести к появлению опасной для самолётов турбулентности. Эксперты уточнили, из-за длительного нахождения бортов в зоне этой турбулентности у самолётов могут возникнуть различные поломки, что безусловно отразится на сроке эксплуатации воздушного транспорта.
Учёные назвали новый вид турбулентности, возникающей в ясном небе, аббревиатурой “CAT”. Появление этого природного явления в небе по версии экспертов, так или иначе отразится на всём процессе авиаперевозок. Авиакомпании либо будут тратить больше средств на содержание судов, что может повлиять на ценообразование. Либо же перевозчики начнут намеренно избегать зон, где формируются “CAT”, однако в этом случае время полёта увеличится.
Турбулентность представляет собой внезапное изменение движения воздуха, которое влияет на высоту и движение воздушного судна. Это может вызвать как легкие толчки, так и сильную качку, из-за которой пассажиры могут испытать тошноту или получить травму, например, ударившись головой о сиденье или потолок. Основные причины турбулентности коммерческих реактивных самолетов и авиалайнеров – штормы, атмосферное давление и струйные течения.