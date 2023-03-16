Изменение климата усугубляет опасную для авиаперелётов турбулентность

Сотрудники одного из университетов Великобритании заявили, что глобальное потепление провоцирует формирование турбулентности, несущей опасность для самолётов

Учёные Университета Рединга указали на новую опасность глобального потепления. По мнению специалистов, дальнейшее изменение климата может привести к появлению опасной для самолётов турбулентности. Эксперты уточнили, из-за длительного нахождения бортов в зоне этой турбулентности у самолётов могут возникнуть различные поломки, что безусловно отразится на сроке эксплуатации воздушного транспорта.

Учёные назвали новый вид турбулентности, возникающей в ясном небе, аббревиатурой “CAT”. Появление этого природного явления в небе по версии экспертов, так или иначе отразится на всём процессе авиаперевозок. Авиакомпании либо будут тратить больше средств на содержание судов, что может повлиять на ценообразование. Либо же перевозчики начнут намеренно избегать зон, где формируются “CAT”, однако в этом случае время полёта увеличится.

Турбулентность представляет собой внезапное изменение движения воздуха, которое влияет на высоту и движение воздушного судна. Это может вызвать как легкие толчки, так и сильную качку, из-за которой пассажиры могут испытать тошноту или получить травму, например, ударившись головой о сиденье или потолок. Основные причины турбулентности коммерческих реактивных самолетов и авиалайнеров – штормы, атмосферное давление и струйные течения. Обычно пилоты могут предсказать турбулентность, прежде чем самолет попадает в тряску, – благодаря сообщениям других экипажей, показателям радаров и собственному опыту. Это позволяет им заранее включить сигнал о необходимости пристегнуть ремни безопасности. Но порой турбулентность возникает на ровном месте, без всяких видимых причин, – это так называемач турбулентность ясного неба, или, на жаргоне летчиков, «болтанка в ясном небе». Это опаснее, поскольку самолет начинает трясти еще до того, как пилот успеет предупредить пассажиров. Именно этот тип турбулентности встречается все чаще из-за изменений климата. Турбулентность ясного неба возникает из-за сдвига ветра – внезапного изменения скорости и направления ветра. «Когда ветер дует с запада со скоростью 100 миль в час на высоте 30 000 футов, а также с севера со скоростью всего 30 миль в час на высоте 20 000 футов, самолет, оказавшийся между, может почувствовать себя неспокойно», – объясняет эксперт-метеоролог Стивен Беннетт. Как показывают исследования, с 1979 года явление сдвига ветра выросло на 15%.