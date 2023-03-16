В мире появилась машина, способная читать мысли людей

В университете Киото создали нейросеть Stable Diffusion для чтения мыслей

Ученые во всем мире заговорили о появлении машины для чтения мыслей. В Университете Осаки разработали нейросеть, способную реконструировать изображение, которое в подсознании видит человек. Это удалось сделать на основе анализа данных функциональной МРТ. Разработка передает не только форму, но и цвета объектов.

Участникам исследования, которое помогло обучить нейросеть, демонстрировали 10 тысяч изображений. Система собирала генерируемые при этом паттерны фМРТ, которые затем расшифровывал искусственный интеллект. Ученым удалось выяснить, что височные доли отвечают за содержание изображения, а затылочная — воссоздает размер и общее положение объектов. Эти два источника информации объединили. Постепенно картинка стала принимать очертания, а затем превратилась в узнаваемую.

«Нейросеть Stable Diffusion может точно реконструировать изображения из сканирования фМРТ, и это позволяет эффективно читать мысли людей», — написал генеративный чат-бот в резюме.

«На следующем этапе исследований ученые хотят попробовать расшифровать и воссоздать субъективные переживания тестируемых, их воспоминания и даже сны. Но до реального чтения мыслей на самом деле пока еще очень далеко», – добавляют авторы.