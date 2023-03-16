Недвижимость: Запрет на покупки для иностранцев не повлиял на Монреаль

Брокерская фирма по недвижимости, агенты и профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ) все согласны с тем, что федеральный закон, запрещающий с января покупку недвижимости иностранными инвесторами, не влияет на рынок Монреаля и не является причиной спада на рынке недвижимости.

Скорее, слишком высокие процентные ставки станут источником холодного душа, который в настоящее время обрушивается на отрасль.

Ник Фиаше работает в сфере недвижимости уже 48 лет и ранее был вице-президентом Палаты по недвижимости Восточного Монреаля. В настоящее время он является вице-президентом по продажам коммерческой недвижимости и владельцем команды Nancy Forlini Re/Max Solutions в Восточном Монреале.

«С тех пор я пережил изменения и колебания рынка, с процентными ставками около 19 или 20%, Великой рецессией 1990-х годов и т. д.»,-вспоминает он.

Он отмечает, что новое законодательство больше всего затронуло «нескольких агентов, у которых была своя ниша и которые продавали иностранным покупателям».

Со своей стороны, профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ) в заявлении, опубликованном 6 марта, считает, что процентные ставки играют определенную роль в текущей ситуации. И чем дальше мы на восток, тем меньше рынок подвержен снижению динамики. «Рынок Квебека менее подвержен влиянию снижения активности инвесторов, меньшего числа и законодательства, направленного на исключение иностранных покупателей, вступившего в силу с 1 января, в отличие от Монреальской RMR», – отмечает Чарльз Брант, директор Службы анализа рынка APCIQ..

По его мнению, эффект значительного повышения процентных ставок – от 4,5 до 5% – начинает ощущаться в Квебеке, как и на большинстве других рынков провинции. Как и Ник Фиаше, г-н Брант ссылается на начало «нормализации бизнеса после нескольких первых лет, когда были зафиксированы исключительные уровни продаж».

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Ольга Успенская

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