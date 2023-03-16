В Канаде увеличилось количество противников ЛГБТ-пропаганды

За первые два месяца текущего года в Канаде прошло больше акций против ЛГБТ сообщества, чем за весь 2021-й год.

Власти Канады фиксируют стремительный рост числа противников пропаганды ЛГБТ. Представители правозащитников, которые сражаются за права сексуальных меньшинств, отмечают значительное увеличение количества тех, кто выступает против них. Большая часть населения Канады сегодня не поддерживает ЛГБТ сообщество.

Активисты движения считают, что причиной тому являются «теории заговора», связанные с гомосексуалистами, которые пришли на смену аналогичным теориям про коронавирус.

Балгорд посетовал на то, что местные законотворцы увидели, что пропаганда ЛГБТ идет в школах и даже детских садах, и ее начали ограничивать. Большая часть избирателей поддерживают это.

Однако ЛГБТ-представители не унывают и всячески ищут оправдания своим поступкам и движениям.