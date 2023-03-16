Несколько временных правил, введённых SAAQ в связи со сложностями в структуре

SAAQ опубликовал несколько уточнений и рекомендаций для владельцев автомашин. Эти разъяснения касаются водительских прав разных категорий, создания учётной записи и прочих моментов.

Ситуация в Обществе Страхования автомобилей Квебека (Société de l’Assurance Car du Québec (SAAQ), мягко говоря, далека от идеальной после внедрения системы SAAQclic. В связи с заторами и пробками в системе, руководство SAAQ решило принять меры и опубликовало ряд временных положений, касающихся оформления документов владельцами автотранспорта. Насколько эти меры будут эффективны, как они вообще будут работать и когда будут изменены, покажет время. Хотя служба работает над устранением проблем и обещает решить их к началу апреля.

Ниже приводим разъяснения:

Как создать учетную запись SAAQclic? : При первом подключении к сайту SAAQclic вам потребуется создать учетную запись в государственной службе аутентификации (SAG). Вам придётся предоставить следующую информацию: номер социального страхования, номер карты медицинского страхования, данные о водительских права и последний Avis de cotisation (подтверждение о налоговой декларации) от Revenu Québec.

Если речь идёт о получении водительских прав, то необходимо внести данные из свидетельства о рождении или же паспорт

Благодаря такой аутентификации случаи мошенничества практически исключаются.

Упрощенный вариант аккаунта в SAAQclic : Если в эти дни вы не можете подключиться онлайн из-за нерешённых проблем, в семи сервисных центрах SAAQ введена упрощенная процедура: Это район Langelier (Монреаль), Гатино, Лаваль, Лонгёй, Лебурнёф (Lebourgneuf), Драммонвиль (Drummondville) и Сагне (Saguenay). В этих центрах можно предьялять для регистрации не четыре, а только два документа, по выбору самого владельца машины.

Но опять же, если вы обратились в SAAQ с целью получить водительские права в первый раз, свидетельство о рождении или паспорт необходимы.

Если срок действия водительских прав истёк: Если срок действвия прав истёк в период между 25 января и 9 мартта этого года, то просроченные права пока можно использовать, а наказание за езду с просроченными правами временно отменено. О б отмене этого решения будет объявлено.

Если срок действия прав истекает между 9 марта и 1 июня, у вас есть 90 дней на то, чтобы обновить права (и заплатить за их обновление). Но вы можете пользоваться правами, срок действия которых истёк в течение всего этого срока.

Облегчения введены с целью уменьшить наплыв посетителей.

Фотография: Если срок действия прав истёк до 8 марта, вы должны предоставить фотографию, в случае её необходимости, до 9 июня сего года. Если срок истёк с 9 марта по 1 июня, у вас есть 90 дней на то, чтобы сделать и предоставить фотографию.

Оплата водительских прав: Проще всего сделать это онлайн, но можно пойти и в банк, где пояснить, что вы оплачиваете получение или продление прав. В SAAQ идти не надо.

Для водителей грузовиков: Если обновить права необходимо для возможности работать вне пределов Квебека, досье профессиональных водителей считается приоритетным, и очередь для них отдельна, она небольшая. У владельцев грузовиков есть 90 дополнительных дней на регистрацию своих машин.

Для владельцев новых автомобилей: Временные документы на автомашину, выданные с 8 марта по 8 апреля будут действительны 60 дней, а не 10 дней, как обычно. Никаких штрафов не будет за задержку на постановку на учёт в этих пределах.

Обладателям иностранных водительских прав: По иностранным правам можно ездить до 29 августа, то есть, сроки продлены. Но учтите, что это касается лишь Квебека, другие провинции это облегчение правил не затрагивает.

Владельцам ученических прав: Запись на экзамены производится только онлайн, и для этого необходимо предьявить и подтверждение от квебекской налоговой инспекции. Если у молодого человека ещё не было налоговой декларации, он может получить код доступа, который ему пришлют по почте. Для этого необходимо обратиться онлайн в SAAQ c запросом и указать, что декларация пока не составлялсь.

Получение ученических прав: Только в офисе SAAQ и только лично.

Время ожидания для получения услуг может различаться от офиса к офису. На сайте SAAQ можно ознакомиться со сроками ожидания в конкретном районе, городе или офисе.