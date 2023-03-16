Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Авторы Меган Хорхенсен Временные упрощённые правила для владельцев автомашин
SAAQ
Правила дорожного движения соблюдаем в любом случае.

Временные упрощённые правила для владельцев автомашин

Megan Jorgensen Мар 16, 2023 Меган Хорхенсен, Новости провинции Квебек, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 105 Просмотров

Несколько временных правил, введённых SAAQ в связи со сложностями в структуре

SAAQ опубликовал несколько уточнений и рекомендаций для владельцев автомашин. Эти разъяснения касаются водительских прав разных категорий, создания учётной записи и прочих моментов.

Ситуация в Обществе Страхования автомобилей Квебека (Société de l’Assurance Car du Québec (SAAQ), мягко говоря, далека от идеальной после внедрения системы SAAQclic. В связи с заторами и пробками в системе, руководство SAAQ решило принять меры и опубликовало ряд временных положений, касающихся оформления документов владельцами автотранспорта. Насколько эти меры будут эффективны, как они вообще будут работать и когда будут изменены, покажет время. Хотя служба работает над устранением проблем и обещает решить их к началу апреля.

Ниже приводим разъяснения:

Как создать учетную запись SAAQclic? : При первом подключении к сайту SAAQclic вам потребуется создать учетную запись в государственной службе аутентификации (SAG). Вам придётся предоставить следующую информацию: номер социального страхования, номер карты медицинского страхования, данные о водительских права и последний Avis de cotisation (подтверждение о налоговой декларации) от Revenu Québec.

Если речь идёт о получении водительских прав, то необходимо внести данные из свидетельства о рождении или же паспорт

Благодаря такой аутентификации случаи мошенничества практически исключаются.

Упрощенный вариант аккаунта в SAAQclic : Если в эти дни вы не можете подключиться онлайн из-за нерешённых проблем, в семи сервисных центрах SAAQ введена упрощенная процедура: Это район Langelier (Монреаль), Гатино, Лаваль, Лонгёй, Лебурнёф (Lebourgneuf), Драммонвиль (Drummondville) и Сагне (Saguenay). В этих центрах можно предьялять для регистрации не четыре, а только два документа, по выбору самого владельца машины.

Но опять же, если вы обратились в SAAQ с целью получить водительские права в первый раз, свидетельство о рождении или паспорт необходимы.

Если срок действия водительских прав истёк: Если срок действвия прав истёк в период между 25 января и 9 мартта этого года, то просроченные права пока можно использовать, а наказание за езду с просроченными правами временно отменено. О б отмене этого решения будет объявлено.

Если срок действия прав истекает между 9 марта и 1 июня, у вас есть 90 дней на то, чтобы обновить права (и заплатить за их обновление). Но вы можете пользоваться правами, срок действия которых истёк в течение всего этого срока.

Облегчения введены с целью уменьшить наплыв посетителей.

Фотография: Если срок действия прав истёк до 8 марта, вы должны предоставить фотографию, в случае её необходимости, до 9 июня сего года. Если срок истёк с 9 марта по 1 июня, у вас есть 90 дней на то, чтобы сделать и предоставить фотографию.

Оплата водительских прав: Проще всего сделать это онлайн, но можно пойти и в банк, где пояснить, что вы оплачиваете получение или продление прав. В SAAQ идти не надо.

Для водителей грузовиков: Если обновить права необходимо для возможности работать вне пределов Квебека, досье профессиональных водителей считается приоритетным, и очередь для них отдельна, она небольшая. У владельцев грузовиков есть 90 дополнительных дней на регистрацию своих машин.

Для владельцев новых автомобилей: Временные документы на автомашину, выданные с 8 марта по 8 апреля будут действительны 60 дней, а не 10 дней, как обычно. Никаких штрафов не будет за задержку на постановку на учёт в этих пределах.

Обладателям иностранных водительских прав: По иностранным правам можно ездить до 29 августа, то есть, сроки продлены. Но учтите, что это касается лишь Квебека, другие провинции это облегчение правил не затрагивает.

Владельцам ученических прав: Запись на экзамены производится только онлайн, и для этого необходимо предьявить и подтверждение от квебекской налоговой инспекции. Если у молодого человека ещё не было налоговой декларации, он может получить код доступа, который ему пришлют по почте. Для этого необходимо обратиться онлайн в SAAQ c запросом и указать, что декларация пока не составлялсь.

Получение ученических прав: Только в офисе SAAQ и только лично.

Время ожидания для получения услуг может различаться от офиса к офису. На сайте SAAQ можно ознакомиться со сроками ожидания в конкретном районе, городе или офисе.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*