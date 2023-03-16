Почему собаки наклоняют голову, слушая человека?

Учёные провели опыты с несколькими десятками собак разной породы и доказали, что движение головой и ушами означают внимание и готовность к диалогу.

Учёным до всего есть дело. Вот и собачками пытаются разобраться. Установлено, в ходе долгих исследований, что общеизвестная собачья привычка наклонять голову, когда с ней разговаривает человек, действительно является реакцией на произносимые слова, на обращение к четвероногому другу. То же касается и движения ушами.

Когда собачка наклоняет голову в ту или иную сторону, она прислушивается и пытается понять, откуда идёт звук, кто произносит слова и нет ли в словах полезной информации (команды и указаний на какое-либо действие). Когда голова наклонена, собаке гораздо легче определить источник звука. И наоборот, даже если собака смотрит на человека, который произносит слова, она может не ассоциировать звуки и открывающийся рот.

Если говорить кратко, наклон головы вправо или влево означает одно – «я весь внимание, я пытаюсь разобраться в том, что ты говоришь». Одновременно пёсик может поднимать и опускать уши, как бы показывая готовность к диалогу и уважительное внимание.

Более того, многие собачники замечали, что их питомцы могут менять угол наклона или поварачивать голову в разные стороны при звуке определённого слова. И опыты с собаками подтверждают, что эти животные понимают не только прямые команды и указания, а различают до сорока понятий.

Выяснилось также, что лучше всего ориентируются в человеческой речи колли. Хотя эти результаты предварительны и требуются дальнейшие исследования, но уже считается доказанным, что наклоны головы у собачек соответствуют внимательной позе у человека.

Впрочем, если у вас есть друг-собака, то вы и так знаете, без исследований, что она умная и всё понимает, а наклоняет голову лишь в знак уважения к человеку, который взял на себя обязанность о ней заботиться.