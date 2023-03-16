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Общество Здоровье, медицина Десять овощей, самых полезных для человека
Tomates
Помидоры - один из самых полезных продуктов.

Десять овощей, самых полезных для человека

Megan Jorgensen Мар 16, 2023 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Полезные продукты Оставить комментарий 30 Просмотров

Самые полезные продукты для человеческого организма, и чем они полезны

Список из десяти самых полезных овощей для человека овощей. Какие элементы в них представлены и как они нам помогают.

О пользе овощей не говорил лишь ленивый, тем не менее, никогда не лишне напомнить об этом, да и рассказать кратко о том, почему именно те или иные овощи настолько важны в нашем рационе:

Вот десять самых полезных овощей (возможно, список спорный, но в любом случае, не стесняйтесь и ешьте эти овощи при любой возможности):

  1. Помидоры! Они богаты витаминами A, B3, B6, C, E, K. В них в значительных количествах присутствуют медь, марганец, калий, антиоксиданты и другие вещества, в том числе, полезные при простатите и препятствующие возникновению нескольких видов раковых заболеваний. К тому же регулярное потребление помидоров способствует укреплению сердца.
  2. Броколи. Прекрасный источник витаминов A, B2, B5, B6, B9, E. Источник меди, железа, фосфора, калия, марганца и прочих элементов. Частое употребление броколи помогает уменьшать риск целого ряда заболеваний, включая сердечные заболевания. Многочисленные исследования позволяют утверждать, что броколи замедляет процесс возникнования катаракты и укрепляет мускулы.
  3. Шпинат. В нём много разных витаминов, есть клетчатка, фосфор, калий, цинк, кальций, железо (хотя железо в меньших количествах). Шпинат обладает антиоксидантными свойствами и способствует сохранению хорошего зрения. Шпинат помогает и при болезнях печени.
  4. Репчатый лук — он укрепляет сердце, уменьшает «плохой холестерол», уменьшает давление, мешает развитию артритов, помогает сохранять в хорошем состоянии мозг, способствует пищеварению и обладает другими полезными свойствами.
  5. Чеснок — замечательный союзник в борьбе с высоким давлением, прекрасный антисептик, прекрасный борец с вредными бактериями, прекрасный помощник в очищении желудка и кишок.
  6. Свёкла — кроме набора витаминов, в свёкле много других элементов, от клетчатки до меди. Свёкла способствует очищению крови и вообще кровообращению, способствует образованию белых и красных кровяных телец.
  7. Сладкий перец — особо богат витамином C, но в нём есть и бета-каротин, который препятствует старению организма. Хотя сладкий перец полезен любого сорта, но в красном больше антиохидантов.
  8. Морковка. Отличный ресурс витамина А (бета-каротин), да и других витаминов. Её постоянное потребление ведёт к улучшению кожи, кроме всего прочего.
  9. Лук-порей. В сыром виде в нём очень много витаминов и он уменьшает количество «плохого холестерола».
  10. Все виды капуст — от обычной белокочанной до цветной, красной, китайской, брюссельской, кольраби и прочих. Но нельзя забывать, что при всей полезности капуст, при их варке большая часть витаминов и других элементов растворяется в ваде. Посему, дабы сохранить полезные качества рекомендуется варить её недолго и в небольшом количестве воды.
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