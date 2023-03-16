Самые полезные продукты для человеческого организма, и чем они полезны

Список из десяти самых полезных овощей для человека овощей. Какие элементы в них представлены и как они нам помогают.

О пользе овощей не говорил лишь ленивый, тем не менее, никогда не лишне напомнить об этом, да и рассказать кратко о том, почему именно те или иные овощи настолько важны в нашем рационе:

Вот десять самых полезных овощей (возможно, список спорный, но в любом случае, не стесняйтесь и ешьте эти овощи при любой возможности):

Помидоры! Они богаты витаминами A, B3, B6, C, E, K. В них в значительных количествах присутствуют медь, марганец, калий, антиоксиданты и другие вещества, в том числе, полезные при простатите и препятствующие возникновению нескольких видов раковых заболеваний. К тому же регулярное потребление помидоров способствует укреплению сердца. Броколи. Прекрасный источник витаминов A, B2, B5, B6, B9, E. Источник меди, железа, фосфора, калия, марганца и прочих элементов. Частое употребление броколи помогает уменьшать риск целого ряда заболеваний, включая сердечные заболевания. Многочисленные исследования позволяют утверждать, что броколи замедляет процесс возникнования катаракты и укрепляет мускулы. Шпинат. В нём много разных витаминов, есть клетчатка, фосфор, калий, цинк, кальций, железо (хотя железо в меньших количествах). Шпинат обладает антиоксидантными свойствами и способствует сохранению хорошего зрения. Шпинат помогает и при болезнях печени. Репчатый лук — он укрепляет сердце, уменьшает «плохой холестерол», уменьшает давление, мешает развитию артритов, помогает сохранять в хорошем состоянии мозг, способствует пищеварению и обладает другими полезными свойствами. Чеснок — замечательный союзник в борьбе с высоким давлением, прекрасный антисептик, прекрасный борец с вредными бактериями, прекрасный помощник в очищении желудка и кишок. Свёкла — кроме набора витаминов, в свёкле много других элементов, от клетчатки до меди. Свёкла способствует очищению крови и вообще кровообращению, способствует образованию белых и красных кровяных телец. Сладкий перец — особо богат витамином C, но в нём есть и бета-каротин, который препятствует старению организма. Хотя сладкий перец полезен любого сорта, но в красном больше антиохидантов. Морковка. Отличный ресурс витамина А (бета-каротин), да и других витаминов. Её постоянное потребление ведёт к улучшению кожи, кроме всего прочего. Лук-порей. В сыром виде в нём очень много витаминов и он уменьшает количество «плохого холестерола». Все виды капуст — от обычной белокочанной до цветной, красной, китайской, брюссельской, кольраби и прочих. Но нельзя забывать, что при всей полезности капуст, при их варке большая часть витаминов и других элементов растворяется в ваде. Посему, дабы сохранить полезные качества рекомендуется варить её недолго и в небольшом количестве воды.